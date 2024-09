Tragedia in cantiere: 75enne precipita da una scala e muore

Tragico infortunio sul lavoro a Cesano Maderno: intorno alle 9.30 di oggi, lunedì 2 settembre 2024, un 75enne è precipitato da una scala ed è morto.

Tragedia in cantiere a Binzago

Il dramma si è consumato in un cantiere in via Geremia Bonomelli 8, a Binzago. In base a quanto ricostruito un 75enne è precipitato da una scala da un'altezza di circa 2,5 metri ed è deceduto.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Inutili i soccorsi

Sul posto si sono portati i soccorritori con un'ambulanza di Avis Meda e l'automedica, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. A Binzago sono accorsi anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici di Ats per tutti gli accertamenti del caso.

A Vimercate pochi giorni fa un altro anziano morto sul lavoro

Una tragedia avvenuta a pochi giorni di distanza da un'altra assurda morte sul lavoro con vittima una persona anziana: a Vimercate un uomo è infatti deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una balla di fieno da 800 chili.