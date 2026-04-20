Inizia il “viaggio” del Palio dei ragazzi: annunciati programma e temi

E’ ufficialmente iniziato il “viaggio” della 48esima edizione del Palio dei ragazzi di Meda: domenica 19 aprile 2026 sono stati annunciati il programma e i temi della manifestazione più amata dai medesi.

Presentata la 48esima edizione del Palio dei ragazzi

A partire dalle 18 piazza Municipio è stata invasa da centinaia di persone, soprattutto giovanissimi, che indossavano le maglie dei rioni di appartenenza. Un tripudio di colori per assistere alla presentazione del programma ufficiale della 48esima edizione del Palio. Alla presenza del sindaco Luca Santambrogio, del presidente dell’Associazione Palio Andrea Orsi e dei capitani delle quattro contrade, è stato annunciato che la manifestazione inizierà il 5 settembre: durante l’inaugurazione verrà svelato il quadro raffigurante la Madonna con il Bambino destinato alla contrada vincitrice, che quest’anno sarà realizzato dall’artista medese Ruggero Agostoni.

Programma invertito: si inizia con sfilata e scenetta

La prima grande novità riguarda il programma, che risulta invertito rispetto alla tradizione: domenica 6 settembre la competizione entrerà nel vivo con la sfilata e le scenette in oratorio, che solitamente si svolgevano nella giornata conclusiva. Lunedì 7 prenderanno il via i giochi, martedì 8 ci sarà lo spettacolo pirotecnico, il 9, 10 e 11 ancora giochi, sabato 12 la gara delle macchinine a pedali e domenica 13 il gran finale con la proclamazione della contrada vincitrice.

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Il tema di quest’anno sarà il viaggio

Annunciato anche il tema di quest’anno per sfilata e scenetta, “In viaggio verso…”, ed estratti i sotto-temi in base ai quali ciascun rione dovrà preparare costumi e carri: l’India per il San Giuann, il Messico per la Fameta, la Cina per la Belgora e il Regno Unito per il Bregoglio.

Il sindaco: “W il Palio”