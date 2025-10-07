Iniziate le verifiche statiche sul ponte della Sp13: quattro giorni di senso unico

Come annunciato dalla Provincia di Monza e Brianza, da oggi, martedì 7 ottobre 2025, un tratto della Sp13 dir è diventato a senso unico in direzione di Pessano con Bornago e Melzo. E tale rimarrà fino a venerdì 10, per permettere delle verifiche statiche sul ponte che sovrasta il torrente Molgora, in territorio di Caponago.

Senso unico verso Melzo in un tratto della Sp13 dir

L’intervento è finalizzato a eseguire rilievi geometrici, indagini sui materiali e attività diagnostiche varie per valutare le effettive condizioni conservative della struttura a cavallo della Provincia brianzola e di Città metropolitana.

Restringimento di carreggiata per le verifiche sul ponte

Sono stati istituiti un restringimento della carreggiata con senso unico in direzione di Melzo fino al confine con Pessano con Bornago e l’uscita obbligatoria in direzione Monza, con deviazione su percorsi alternativi. I veicoli in transito sulla Provinciale verranno fatti uscire sulla Sp215 e poi verso viale dell’Industria, via Upjohn, via Galileo Galilei, viale Monza e la Sp121, per poi rientrare sulla Sp13.