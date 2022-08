Sono iniziati ad Agrate Brianza i lavori di riqualificazione dello stadio Salvatore Missaglia.

Iniziati i lavori per rifare il manto del campo da calcio dello stadio Missaglia

In particolare si sta procedendo al rifacimento del manto di calcio sintetico dello stadio Missaglia in uso alla Speranza Agrate. Un intervento da quasi mezzo milione di euro, a carico del Comune, che consentirà di ottenere anche l’omologazione del campo.

L’attuale manto, in condizioni ancora buone, una volta rimosso non verrà eliminato. Verrà infatti posato sui campi ora in terra alle spalle della tribuna dello stadio, consentendo così alla società di calcio di avere altri spazi di allenamento importanti. La conclusione dell'intervento è prevista per la fine di settembre. Al termine dei lavori, sarà così possibile tornare a ospitare le partite ufficiali!