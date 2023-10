Iscritta all'Aido, dona le cornee a 94 anni

Cordoglio per Caterina Renza, 94 anni, che viveva in casa di riposo a Giussano. Mamma della vice presidente dell'Aido, ha donato le cornee, ridando la vista a due persone.

Da sempre vicina all'Aido

Da sempre Caterina Renza, prossima a festeggiare i 94 anni, è stata sensibile alla donazione e all’Aido, associazione alla quale era iscritta e di cui attualmente la figlia, Rosella Sanvito, è vice presidente. La giussanse, che dal 2018, viveva nella casa di riposo Residenza Amica, è deceduta il 29 settembre e per sua volontà ha donato le cornee, ridando la vista a due persone.

Per tanti anni ha vissuto vicino al laghetto

Classe 1929, ha vissuto a lungo in via Gran Paradiso, vicino al laghetto, con il marito Angelo Sanvito, rimasto ora solo con la figlia; Caterina proveniva da una famiglia numerosa: in totale erano 9 fratelli, 4 maschi (già defunti) e 6 femmine, delle quali ora è in vita solo suor Emilia. Per molti anni aveva lavorato presso la ditta Core di Verano, e successivamente trovò un impiego presso il “Canatorio” (torcitura) di Robbiano.

Forte il legame con la figlia

Il rapporto tra madre e figlia è sempre stato molto stretto, condividendo tante passioni comuni, ma anche la vicinanza all’Aido Giussano; Rosella Sanvito, fa parte della grande famiglia Aido da oltre 25 anni, impegnato con lei è anche suo marito Luigi. La mamma ha dunque sempre seguito tutte le attività e si era iscritta all'associazione diventando donatrice.

«Amava il giardinaggio e i fiori che da vero “pollice verde” accudiva personalmente come fossero delle persone - ha ricordato la figlia - Finché la salute glielo ha consentito andava in montagna e faceva escursioni per i rifugi e monti ma anche gite sull’alto lago di Como. Era anche appassionata di sport, lo seguiva in TV e non perdeva una gara di Gimondi e della Ferrari. Era una persona semplice ma di gran cuore, dedita alla sua famiglia che adorava; la contraddistingueva un sorriso dolce, meraviglioso, che trasmetteva gioia».

Martedì 3 ottobre, in molti hanno partecipato ai funerali che si sono svolti nella chiesa di San Francesco al laghetto. Quella di Caterina Renza è la 234esima donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano, la nona nel 2023.