Ha lavorato nella sua macelleria per 60 anni, Paina saluta la dolce Maria

Insieme al marito Alberto Bisogno si è occupata per 60 anni dell'omonima macelleria di famiglia, a Paina di Giussano, sempre con grande professionalità e gentilezza. Grande cordoglio in frazione, ieri, venerdì 28 luglio, per l'ultimo saluto a Maria Cuomo, 87 anni.

In negozio sempre con il sorriso sulle labbra

Per quasi 60 anni ha lavorato nella macelleria di famiglia, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre disponibile con i clienti, a disposizione per suggerire ricette e dare consigli. Grande cordoglio a Paina per la scomparsa di Maria Cuomo, 87 anni, titolare insieme al marito Alberto Bisogno, dell’omonima macelleria in via Montegrappa, giunta alla terza generazione con il nipote Edoardo.

Da Salerno a Paina per amore

Originaria di Salerno è arrivata in frazione, per amore, seguendo il marito che aveva aperto la prima piccola macelleria nel 1959. Nel 1961 le nozze e quindi il trasferimento a Paina, dove ha sempre vissuto. Ha lavorato in negozio fino all'età di 80 anni, sempre accanto al marito 92enne, tutt'ora dietro il bancone, e con i tre figli e il nipote Edoardo.

Donna dolce e generosa

Donna molto affabile e gentile, di grande generosità, che ha dimostrato fino alla fine, tanto da donare le cornee. Molto conosciuta in frazione, ma anche nei comuni vicini, amava il suo lavoro a contatto con la gente. In molti in questi giorni di lutto hanno dimostrato il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. Tanti anche quelli che hanno partecipato al funerale, che si è svolto ieri nella chiesa di Paina.

