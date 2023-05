"IterFestival23" al giro di boa, ecco i prossimi appuntamenti

Grande successo per i primi incontri Iter Festival, la rassegna letteraria organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi di cui Martina Garancini e Claudia Frauto della libreria Lo Sciame di Arcore curano la direzione artistica.

Gli incontri proseguono

Venerdì 12 maggio il Festival ha ospitato Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, figlia di Walter, giornalista assassinato nel 1980 da un gruppo terroristico di estrema sinistra, che ha presentato il suo ultimo libro "La resistenza delle donne", mentre sabato 13 maggio l’ospite d’onore è stata Antonella Viola, immunologa, spesso ospite in diverse trasmissioni televisive in qualità di ricercatrice e divulgatrice scientifica, che ha spiegato perché invecchiamo presentando il suo libro "La via dell’equilibrio, scienza dell’invecchiamento".

IterFestival prosegue il 17 maggio

Iter Festival continuerà il 17 maggio con Annalisa Monfreda, autrice di "Ho scritto questo libro per non divorziare" e il 19 maggio con Paola Cereda autrice di "La figlia del ferro".

Sabato 20 maggio saranno l’attrice Lucia Vasini e la pianista Chiara di Muzio protagoniste del Reading Teatrale 10 centimetri tratto dal reportage giornalistico Mediterraneo – a bordo delle navi umanitarie.

Rush finale con Selene Calloni Williams

Rush finale affidato a Selene Calloni Williams, affermata psicologa e life coach, ci spiegherà cos’è il Kintsugi, alla giovanissima Beatrice Salvioni con il suo romanzo d’esordio "La Malnata e a Liliana Rampello", critica letteraria e saggista, che ci parlerà di Jane Austen, autrice di numerosissimi romanzi letti ancora oggi da milioni di persone.



Chiuderà Iter Festival, sabato 27 maggio, Antonio Caprarica, scrittore, giornalista e saggista, volto noto della televisione appassionato e fine conoscitore della Royal Family inglese, che ci racconterà i retroscena più chiacchierati dell’ultima grande dinastia reale e ci porterà attraverso gli anni e gli eventi più significativi alla scoperta delle più importanti regine, principesse, re e principi del Regno Unito.