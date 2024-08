E’ di Arcore la cagnolina più bella d’Italia. Joy, barbone gigante di 3 anni, ha partecipato nei giorni scorsi al concorso di bellezza promosso dall’Enci (Ente nazionale della cinofila italiana), ottenendo il titolo di campionessa nazionale.

Joy strega la giuria: è di Arcore la cagnolina più bella d'Italia

Lo ha fatto al seguito della sua padrona, Roberta Avallone, di professione toelettatrice, che per giungere a questo straordinario traguardo ha preparato la sua fidata amica a quattro zampe in tutto e per tutto, riempiendola di cure e attenzioni. Per la coppia non è stato un percorso semplice. Roberta e Joy hanno infatti dovuto attraversare il Paese negli ultimi sei mesi per partecipare all’ambizioso concorso nazionale.

"Questo genere di competizione non è il classico che si vede in televisione - ha iniziato a raccontare Roberta - E’ una competizione molto seria. Il cane deve ottenere sei “Cac”, ossia certificati di attitudine al campionato e deve, quindi, partecipare a due concorsi nazionali, due internazionali e due speciali di razza o raduni".

L'esperienza e la vittoria

Non basta solo questo, in quanto il cane deve anche rispettare i criteri che lo rendono, secondo i giudici professionisti, morfologicamente perfetto:

"Onestamente non abbiamo partecipato con l’obiettivo di raggiungere questo risultato, ma quanto più quello di fare un’esperienza importante - prosegue l’arcorese - Non avevo idea che potesse vincere. Ora voglio farla riposare e darle il tempo di riprendersi dopo un periodo piuttosto movimentato tra gare e spostamenti".

