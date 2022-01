La serata in ricordo del piccolo

Centinaia di persone all’Eurotaverna per ricordare il piccolo scomparso a soli 14 mesi e promuovere la solidarietà ad Aido. L’abbraccio a mamma Klodiana.

Kevin, un angioletto che dona speranza e solidarietà. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, mercoledì scorso l’Eurotaverna di Desio ha ospitato la serata per ricordare il piccolo scomparso a soli quattordici mesi, a causa di una malattia rara, la cardiomiopatia restrittiva.

Kevin, un angioletto che dona speranza

Aspettava un cuoricino per il trapianto che lo avrebbe salvato, ma non è arrivato in tempo. Un immenso dolore per la mamma, Klodiana, e per il papà, Dorian, e per loro una prova difficilissima. Da allora il piccolo Kevin Nela è un angioletto che dal Cielo ricorda sempre quanto è importante sensibilizzare rispetto alla donazione e al trapianto. La serata è stata resa possibile grazie a Sandro e Laura, gli zii di Kevin. Tantissime le persone che hanno voluto essere presenti. Non hanno voluto mancare le infermiere del Niguarda, l’ospedale in cui Kevin era stato ricoverato, e tanti amici. A sostenere la causa anche l’orchestra di Omar Codazzi, mentre il ricavato della serata sarà devoluto all’Aido. «Sono onorata e ringrazio tutti voi che avete dato importanza a questa serata con la vostra presenza». È il primo dei tanti ringraziamenti che la mamma del piccolo Kevin, Klodiana, una mamma veramente speciale, ha rivolto agli ospiti che hanno aderito all’iniziativa.

«Io da sola non avrei potuto fare molto - ha detto - Se oggi siamo qui lo devo a voi, a Laura, Sandro, e a tutto lo staff dell’Eurotaverna, ai nostri amici che ci sono stati vicini».

Ringraziamenti

Sono tanti i ringraziamenti, tra cui quello rivolto al Gruppo comunale Aido (Associazione Italiana Donazione Organi), presente con il presidente Francesco Sicurello, e al Gruppo comunale di Taranto guidato da Giorgia Di Paula: «Grazie per tutto quello che fate perché date il cuore per questo - ha aggiunto - Ringrazio anche il sindaco, Simone Gargiulo, il Giornale di Desio, un ringraziamento speciale va alla Pediatria del Niguarda, ai medici e agli infermieri che sono qui stasera con noi e che si dedicano agli altri tutti i giorni con amore e professionalità e che in cinque mesi di sofferenza hanno lottato insieme a Kevin».

La serata, dopo cena, è proseguita sulle note delle canzoni di Omar Codazzi, a cui è stato affidato il compito di leggere il messaggio della mamma, e della sua orchestra: «Grazie infinite a Omar e alla sua meravigliosa orchestra che hanno partecipato e dato il loro contributo - le parole di riconoscenza di Klodiana - Ci hanno emozionato e hanno dato un valore aggiunto alla donazione. Grazie di cuore».

I fondi raccolti durante la serata donati ad Aido

Ad Aido verranno destinati i fondi raccolti durante la serata, che ha voluto sensibilizzare sulla donazione di organi e sull’importanza dei trapianti.

«Ritorniamo a sensibilizzare e a dare voce per chi ha bisogno - l’appello di Klodiana - Non dimentichiamo che sono tanti i bambini, i ragazzi e gli adulti che ogni giorno lottano per la propria vita e che sono nella lista d’attesa per mesi e anni. Penso a tutti loro perché ha lottato tanto anche il mio piccolo Kevin, per tanti mesi. Diffondere l’informazione è importante. Donare è un gesto che vale più di ogni regalo che si possa immaginare. Spero che a un genitore non debba mai capitare quello che è successo a noi e per questo lotteremo con tutte le nostre forze affermando sempre il nostro “Sì alla donazione” nel momento in cui la vita finisce, per regalare una parte a chi può rinascere e continuare a vivere. Questo è il motivo per cui non c’è dono più bello».

La lettera di Francesco Romano

Non era presente ma ha inviato una lettera molto profonda alla famiglia di Kevin, ricordando l’importanza della donazione. Francesco Romano, di Caronno Pertusella, era ricoverato in ospedale con Kevin, e ora vive con un cuore nuovo ricevuto da un generoso donatore scomparso. Così ha scritto: