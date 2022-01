Serata benefica per Aido, ricordando il piccolo Kevin: un angioletto che dona speranza e solidarietà

Desio

Si terrà domani sera, mercoledì 19 gennaio, all'Eurotaverna. L'invito della mamma: "Donare è vita, coltiviamo il sogno di guarire un bambino in più"

Serata in ricordo di Kevin e solidarietà all'Aido

L’iniziativa di beneficenza sarà ospitata mercoledì 19 gennaio all’Eurotaverna in via Lavoratori Autobianchi 1, con inizio alle 19.30 (Info allo 0362-30.00.46), parteciperà anche l’orchestra di Omar Codazzi. Una serata di speranza e solidarietà per ricordare il piccolo Kevin Nela, scomparso a soli 14 mesi, il 18 gennaio del 2016. Soffriva di cardiomiopatia restrittiva, una malattia rara. Solo il trapianto l’avrebbe potuto salvare, purtroppo il cuoricino non è arrivato in tempo. L’iniziativa andrà a favore di Aido, per sensibilizzare rispetto al tema della donazione e dei trapianti, per fare in modo che si possano salvare le vite di tanti bambini che soffrono.

"Donare è vita"

"Sperare che possiamo ancore cambiare questo mondo, per dare un sorriso a chi ha bisogno del nostro aiuto. Per mio figlio e per tanti bambini che lottano per la propria vita - sono le parole della mamma, Klodiana - Kevin non rinascerà, ma da questo immenso dolore vogliamo far capire al nostro Paese che 'Donare è vita' - il suo messaggio - Dopo due anni ritorniamo a sensibilizzare e a dare voce a chi ha bisogno. Non dimentichiamo che sono tanti i bambini, i ragazzi che sono in lista di attesa e che lottano per la propria vita, come ha lottato anche il mio piccolo Kevin per tanti mesi. Il donatore è una persona che, con un gesto semplice ma nobile, dona una nuova vita ad una persona bisognosa. Questa semplice azione può fare tornare la luce nella vita di chi aveva perso la speranza. Non portiamo gli organi in Paradiso. Sa il Cielo quanto ne abbiamo bisogno qui in Terra. Coltiviamo il sogno di guarire un bambino in più". Mamma Klodiana e papà Dorian invitano tutti a essere presenti.