Oltre settecento famiglie con il Kit Bimbi

Più di settecento famiglie con il Kit Bimbi

L'iniziativa del Kit Bimbi, segno di benvenuto per i nuovi nati che l'Amministrazione comunale propone in collaborazione con il farmacie cittadine, in poco più di due anni ha superato la soglia delle settecento famiglie raggiunte. Dal momento dell'avvio, l'iniziativa si è anche arricchita: nel kit alle famiglie seregnesi di recente è stata aggiunta una crema post partum.

La soddisfazione dell'assessore

L'assessore alle Politiche sociali, Laura Capelli, esprime soddisfazione per il successo del Kit Bimbi. “Un risultato importante per un’iniziativa che ha raccolto unanime apprezzamento - le parole dell'assessore, nella foto con la dottoressa Cinzia Re, titolare dell'omonima farmacia in via Parini - Nella sua semplicità, questo omaggio vuole essere un gesto di vicinanze e attenzione verso le famiglie che vivono un momento straordinario ed intenso. Grazie alla collaborazione dei farmacisti, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, la dotazione del kit si è progressivamente arricchita, fino alla recentissima inclusione di una crema corpo post partum. Un modo per dimostrare attenzione non solo al bambino, ma anche alla sua mamma”, conclude l'assessore con delega alle Politiche sociali.