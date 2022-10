Nozze vip a due passi da casa. La lentatese Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, si è sposata ieri a Merate con il suo compagno, nella vita e sul lavoro, Nicola Del Freo. Le nozze si sono tenute nella elegantissima Villa Subaglio e alla cerimonia ha partecipato anche Roberto Bolle.

La ballerina lentatese Virna Toppi si è sposata. Per lei nozze romantiche a Merate

Un fidanzamento nato otto anni fa, quello tra Virna Toppi e Nicola Del Freo, anche lui primo ballerino al Teatro alla Scala. La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa, in uno chalet di montagna in Alto Adige; ieri, lunedì 17 ottobre, le nozze celebrate nella splendida cornice della villa meratese, una delle dimore più prestigiose della città.

Molti i vip invitati alla cerimonia, baciata da un caldo sole nonostante il periodo autunnale, tra cui appunto Roberto Bolle, amico della coppia di novelli sposi.

La festa si è svolta tra l'incantevole giardino all'italiana di Villa Subaglio e gli interni della dimora. A far divertire e ballare i presenti - oltre ovviamente ai novelli sposi che fanno della danza la loro professione - è stata l'Ensemble Symphony Orchestra di Massa Carrara.

Quella volta davanti al Presidente della Repubblica Mattarella

Tra le innumerevoli esibizioni di Virna Toppi abbiamo scelto di riproporvi quella presentata lo scorso anno davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Accanto a lei in quel caso c'era Roberto Bolle. La coppia si esibì in un Pas de deux su musiche di Antonio Vivaldi. Semplicemente perfetti!