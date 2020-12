La lentatese Virna Toppi sul palco per la prima della Scala. Lo spettacolo trasmesso in tv

La prima del Teatro Alla Scala, prevista come di consueto nella serata del 7 dicembre, vista la chiusura del teatro al pubblico, andrà eccezionalmente in onda in diretta in tv. Sul palco insieme ai più grandi ballerini anche la lentatese Virna Toppi.

In via del tutto eccezionale, a causa delle normative in vigore, la prima del Teatro Alla Scala quest’anno non sarà aperta al pubblico. Niente passerella di vip e celebrità che da sempre caratterizzano la serata milanese del 7 dicembre, Sant’Ambrogio.

Ma una grande opportunità per tutti: quella di poterla vedere in diretta trasmessa su RaiUno che a partire dalle 17 trasmetterà “A riveder le stelle”, spettacolo diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Nella parte dedicata al balletto oltre all’étoile Roberto Bolle, ci sarà anche la prima ballerina Virna Toppi, lentatese che danzerà assieme a Timofej Andrijashenko, Martina Arduino, Claudio Coviello e Nicoletta Manni e ai solisti Marco Agostino e Nicola Del Freo.

Una grandissima professionista che tra l’altro avevamo già visto ballare con Roberto Bolle lo scorso anno, in occasione dello spettacolo di Capodanno di Rai Uno. In quell’occasione aveva interpretato un passo a due tratto da “L’altro Casanova”, realizzato da Gianluca Schiavoni per il Teatro alla Scala nel 2011.

