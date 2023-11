La banda di Arcore piange il suo storico presidente

Il "Corpo musicale Città di Arcore" piange uno dei suoi storici fondatori e presidente del sodalizio dal 2009 al 2012. Si è spento nei giorni scorsi Franco Gemignani. L’uomo aveva 87 anni e lascia la moglie Rossana e i figli Leonardo, Maurizio e Riccardo. Le esequie sono state celebrate mercoledì pomeriggio 22 novembre nella chiesa di Sant'Eustorgio.

Una vita in Ibm

Gimignani, di origini fiorentine, approdò in città agli inizi degli anni ‘80 per motivi legati al suo lavoro in Ibm.

"Papà era dirigente in Ibm - hanno dichiarato i famigliari - Arrivò al Nord in pianta stabile proprio per motivi di lavoro. Nella sua professione e, in generale, nella sua vita è sempre stato un leader, ci sapeva fare con le persone, aveva la stoffa di colui che sapeva aggregare e al tempo stesso coordinare. Ha dedicato tutta la vita per il lavoro e per la sua famiglia. E poi c’era il grande amore per la musica che l’ha sempre coltivato fin dalla giovane età, adorava soprattutto la musica classica".

Si candidò al Consiglio comunale per la civica "PopArc"

Attorno agli inizi degli anni ‘90 è stato tra i fondatori della banda arcorese e dal 2009 al 2012 ha ricoperto anche l’incarico di presidente del sodalizio. Nel 2011 Gemignani decise di dedicarsi alla politica attiva arcorese candidandosi alla carica di consigliere comunale con Alessandro Ambrosini candidato sindaco della civica "PopArc".

Il suo grande amore per la banda