La banda Santa Cecilia di Seveso sfrattata dagli eredi del suo fondatore

A Seveso il corpo musicale Santa Cecilia costretto a lasciare la sua sede di viale Vittorio Veneto nella vecchia scuola di disegno Generoso Galimberti: fu lui a fondare la banda, ora gli eredi l'hanno sfrattata.

"Gli eredi hanno messo in vendita l’edificio. Nel 2021 alla banda era stato intimato di lasciare la sede entro febbraio 2022, ma non si trattava di uno sfratto esecutivo e la cosa non è andata avanti, anche perché è stato scoperto che si trattava di un palazzo storico - spiega Busetto - Noi avevamo provveduto a fare lavori di imbiancatura e coibentazione. Nell’anno appena concluso il maltempo di luglio e ottobre ha però causato parecchi danni. Perdite, vetri crollati in strada, intonaco rovinato. Abbiamo quindi inviato una lettera per spiegare la situazione e di tutta risposta ci è stato chiesto di lasciare la sede entro il 19 dicembre. Abbiamo lasciato lì le nostre cose e siamo stati costretti a rinunciare al concerto dell’Epifania".