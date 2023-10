Riccardo Busetto è il nuovo presidente del corpo musicale Santa Cecilia Seveso

Il corpo musicale Santa Cecilia Seveso ha eletto Riccardo Busetto nuovo presidente. Già vicepresidente dell'associazione Bottega Letteraria, succede ad Eleonora Bottinelli.

Cambio alla guida del Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso che ha un nuovo presidente. Il Consiglio Direttivo, con votazione unanime, ha nominato Riccardo Busetto come nuovo presidente e ha scelto i membri del nuovo Consiglio, che avranno il compito di coadiuvare la presidenza nel rilancio delle attività del corpo bandistico. Busetto, giornalista professionista, da anni nel settore della comunicazione tecnico-scientifica, dal 2015 è musicista attivo nella banda e succede ad Eleonora Bottinelli. A Seveso è co-fondatore e vicepresidente dell’associazione Bottega Letteraria oltre che corista per il coro "Carlo Monza" e nell'e-Chorus di Meda.

Una proposta che il neo-presidente ha accettato con grande entusiasmo:

"È stato con grande onore che ho accettato la proposta di diventare presidente di un Corpo musicale che ha appena festeggiato i 120 anni di attività e che rappresenta un tassello culturale fondamentale per Seveso - sottolinea - “Si tratta di una responsabilità importante, che cercherò di portare avanti nell’ottica della tradizione, ma soprattutto del rinnovamento. La strettissima collaborazione con due musicisti professionisti di grande esperienza come il maestro Luca Panettiere, direttore artistico del corpo, e il maestro Nicolò Gattoni nelle funzioni di vicepresidente, porterà sicuramente a risultati di alto livello. Senza dimenticare, naturalmente, quel gruppo di musicisti agguerrito ed entusiasta che costituisce l’organico del Corpo Musicale e su quale ripongo grande fiducia per il futuro".