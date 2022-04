La basilica di Giussano festeggia i 90 anni

Eventi

In programma per l'importante anniversario concerti, mostre e celebrazioni solenni

1932- 2022: compleanno davvero speciale per la basilica dei santi Filippo e Giacomo. Tanti gli eventi in programma. Per l'importante occasione arriverà anche il cardinale Mario Delpini.

La comunità si prepara alla ricorrenza

La comunità pastorale si appresta a festeggiare una ricorrenza davvero importante, l’anniversario della consacrazione della chiesa simbolo della città, «La nostra Basilica è simbolo della Chiesa intera che vive in questa città», ha ricordato a tutti i fedeli don Sergio Stevan, annunciando - sul bollettino parrocchiale - una serie di momenti significativi per tutti i fedeli. Era il 1 maggio 1932 quando il Beato Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, arrivava al mattino presto a Giussano per consacrare la nuova chiesa che lui stesso aveva definito «Basilica».

Concerti, mostre e celebrazioni a partire dal 30 aprile

Si inizia sabato 30 aprile con un concerto alle 21: Messa da Requiem (Kv 626) di Mozart, con il coro Discanto Vocal Ensemble e l’orchestra Discanto Consort. Ci sarà anche l’inaugurazione della mostra «90 anni di chiesa viva». Ospite d’onore sarà il cardinale Dominique Mamberti, prefetto della Segnatura Apostolica, che celebrerà anche la messa solenne del 1 maggio, giorno della consacrazione della basilica. Domenica pomeriggio, si svolgerà anche una camminata con la fiaccola al santuario della Madonna della Noce ad Inverigo, aperta alle famiglie con bambini e ragazzi della Comunità Pastorale. I festeggiamenti per il 90esimo proseguiranno per tutta la settimana: martedì 3 maggio, si svolgerà una serata dal titolo «Chiesa e Bellezza»: interverranno don Pierluigi Banna, docente di Teologia all’ Università Cattolica di Milano e Giuseppe Frangi, giornalista, presidente della Associazione Giovanni Testori. Nel corso dell’incontro ci saranno delle letture a cura dell’attore Matteo Bonanni. Venerdì 6 maggio, poi, arriverà l’arcivescovo Mario Delpini per la solenne messa delle 21, concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale, dai preti nativi di Giussano che hanno esercitato il loro ministero in città. Sabato 7 maggio poi ci sarà la presentazione ufficiale della mostra «90 anni di Chiesa viva» con Daniela Cazzaniga e Giancarla Boffi. La mostra per il giubileo, allestita in basilica, a cura del Centro culturale Gaudì, resterà aperta da lunedì 2 maggio a venerdì 6, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sabato 7 maggio dalle 15 alle 17. Si chiuderanno i festeggiamenti l’8 maggio con una messa celebrata da don Sergio e in serata, «90 + 150», concerto con il Corpo musicale DAC nel 150 di fondazione. Dirigerà il maestro