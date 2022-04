Pasqua ortodossa all'oratorio di Paina

Giussano

Cinquanta cesti contenenti la Paska sono stati donati alle famiglie ucraine, con la benedizione di don Sergio

Tre associazioni della frazione, Un pozzo per la vita, il Gruppo Mendoja e Arteinsieme hanno organizzato, ieri, domenica 24 aprile, i festeggiamenti per le famiglie ucraine.

Festa speciale per le famiglie ucraine

La comunità ha aperto le sue porte per accogliere moltissimi ucraini per una giornata di festa. Organizzatori dell’evento sono state tre associazioni painesi, «Un Pozzo per la Vita Onlus», il «Gruppo Mendoja» e Arteinsieme Angelo Bartesaghi. Le tre realtà di volontariato hanno collaborato per la buona riuscita della giornata, alla quale hanno partecipato più di 30 famiglie ucraine ospitate in Brianza, e anche qualche famiglia italiana. «Abbiamo voluto organizzare un momento di festa per i tanti rifugiati presenti nella nostra zona – ha spiegato Elisabetta Viganò, una delle organizzatrici - Hanno potuto ritrovarsi tra connazionali e passare del tempo insieme».

Cinquanta cesti contenenti la Paska sono stati donati

Tutto è nato dall’idea di Iryna Kruchak, una ucraina in Italia da anni: «Ci ha spiegato quanto fosse importante dare la possibilità a queste persone di ritrovarsi in un giorno così significativo. Ci siamo allora attivati e abbiamo gestito l’organizzazione con le forze di tre associazioni e rispettivi volontari. Iryna si è occupata di contattare le famiglie ucraine. Il suo impegno è stato eccezionale», spiegano gli organizzatori.

Ogni gruppo si è dedicato ad un ambito diverso: i giochi per i più piccoli sono stati organizzati dal Gruppo Mendoja, il laboratorio artistico da Arteinsieme, mentre il Pozzo per la Vita ha confezionato i tipici cesti ucraini, il simbolo della giornata. Cinquanta cesti contenenti la Paska, nel rispetto della tradizione pasquale ortodossa, sono stati donati alle famiglie ucraine, preparati per l’occasione dalla pasticceria Briantea di Paina e benedette da don Sergio Stevan.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA DOMANI, MARTEDI' 26 APRILE