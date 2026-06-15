La Bassa vince il Palio degli Zoccoli

Gli zoccoli della Bassa tagliano il traguardo del 36esimo Palio di Desio, seconda nella staffetta Büsasca, e terza la Dügana. Un successo straordinario per il tradizionale evento, che ha visto sfilare oltre 500 figuranti e un pubblico che ha resistito sotto il sole pur di vedere passare il corteo da Villa Tittoni alle diverse vie della città.

Oltre 500 figuranti per il Palio degli Zoccoli

La storica rievocazione della battaglia combattuta alle porte della città nel 1277 tra i Visconti e i Della Torre per ottenere il controllo su Milano e il suo contado ha registrato il tutto esaurito. Tantissimi i volontari anche quest’anno che hanno partecipato al Palio degli Zoccoli. Lo spettacolo è iniziato con la performance del Gruppo sbandieratori rione San Lazzaro di Asti. C’erano cittadini e autorità, il sindaco Carlo Moscatelli con la Giunta, il prevosto don Mauro Barlassina e il Gran Maestro, Gaetano Riva, entrati nello spirito della festa.

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La classifica

La classifica, al traguardo, ha visto undicesima Prati, a salire San Carlo, Piazza, Santi Pietro e Paolo, Foppa, San Giorgio, San Pietro al Dosso, San Giovanni. I contradaioli Luca Ferrara, Davide Varè, Walid Ghanem per la Dügana, Tommaso Gerosa, Tommaso Corti per la Büsasca, e Danilo Malberti, Gabriele Busso e Luca Proserpio per la Bassa, con i loro Maestri, hanno meritato le coppe e la prima classificata lo speciale gonfalone dell’edizione 2026 del Palio, realizzato dalle sarte sul bozzetto della studentessa Elisa Teruzzi del liceo artistico “Preziosissimo sangue” di Monza.