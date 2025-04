La Bcc sostiene i progetti del terzo settore

La Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e Valle del Lambro (Bcc) scende in campo per sostenere il terzo settore con il crowdfunding.

La Bcc sostiene il terzo settore

L’iniziativa, in collaborazione con Federazione Lombarda, si avvale della partnership con l’associazione Ginger, che fornisce alle associazioni una formazione specifica, l’assistenza da parte di un campaign manager e la piattaforma per la raccolta fondi on-line. Ieri sera (mercoledì 9 aprile 2025), presso la sede di Rancate, frazione di Triuggio, è stata presentata la seconda edizione del progetto «Ci CReDo Bcc - Creiamo Relazioni, Doniamo Opportunità», alla presenza di un numero pubblico composto da «oltre 50 associazioni accomunate dalla volontà di fare la differenza nel quotidiano - ha sottolineato Emanuela Beretta, consigliera Bcc - Non è solo una raccolta fondi ma è anche uno strumento per valorizzare il vostro ruolo e il vostro impregno».

Un'iniziativa innovativa

Si tratta di un'innovativa iniziativa sviluppata dalla banca per aiutare le organizzazioni del terzo settore a utilizzare il crowdfunding per raccogliere fondi online, coinvolgendo le comunità, e realizzare progetti di impatto per il territorio. Bcc rilancia dunque il proprio impegno a fianco del terzo settore, offrendo un percorso di formazione, affiancamento e cofinanziamento per sostenere le organizzazioni che vogliono realizzare progetti di impatto. Già nella prima edizione dello scorso anno la banca ha sostenuto sei campagne di crowdfunding che hanno raccolto complessivamente 46mila euro grazie a 600 donatori.

La soddisfazione del presidente della Bcc

«Un programma che ha l’obiettivo di rendere migliore la collaborazione tra il nostro Istituto e le associazioni del mondo del volontariato - ha sottolineato nel suo intervento introduttivo il presidente della Bcc Triuggio e Valle del Lambro, Silvano Camagni - La nostra è una banca locale, legata al territorio, dove conta soprattutto il capitale umano. La nostra finalità è contribuire e sostenere i bisogni finanziari delle famiglie. Diversamente dalle grandi filiali, da noi è la persona al centro della banca e non il capitale. Lo recita l’articolo 2 del nostro Statuto: “La finalità è occuparci del bene comune”, per questo investiamo sul piano sociale e culturale. La nostra banca è molto sensibile nei confronti del mondo dell’associazionismo e teniamo tanto a questa collaborazione: spero che molti di voi utilizzino questa formula per conseguire i progetti che vi proponete di realizzare sul territorio».

Federazione Lombarda

«La prima edizione è andata molto bene - ha sottolineato Elisa Fusaro di Federazione Lombarda - A livello regionale hanno aderito 11 banche con circa 240 campagne, oltre 2,5 milioni raccolti e 18mila donatori. E' un modello che funziona».

Il supporto di Ginger

La raccolta fondi avviene su Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia. I temi sono i più disparati. I partner della Ginger Academy offrono opportunità formative specifiche per territorio e ambito, oltre a sostenere finanziariamente i progetti selezionati. «La campagna ha un obiettivo economico che si associa a un obiettivo progettuale - ha spiegato Veronica Bacci Bonivento, responsabile comunicazione di Ginger Academy - L’elemento principale è il capitale umano: si chiede il coinvolgimento della comunità per la realizzazione degli obiettivi. Ai sostenitori vengono offerte delle premialità, forme di ringraziamento che variano in base all’importo che si sceglie di donare».

Le condizioni per fare crowdfunding

Le condizioni per fare crowdfunding sono quattro: un progetto concreto e definito, una squadra di lavoro, il tempo e una community di potenziali sostenitori. Due testimonianze hanno illustrato nel concreto il percorso svolto: Silvia Volontè della cooperativa sociale «La casa di Emma» che, lavorando con gli animali, ha acquistato un capanno per esterni, e Lucia Elisa Pinazzi, del corpo musicale «Santa Cecilia», che ha acquistato strumenti musicali da donare ai bambini della scuola di musica: «L’elemento fondamentale è la comunicazione e lavorare in squadra» hanno suggerito ai presenti.

Un'occasione di crescita

«Fare una campagna è un’occasione di crescita - ha sottolineato Luca Borneo, responsabile della piattaforma Ideaginger - Il crowdfunding è comunicazione e partecipazione. Il primo regalo che vi fa la banca è la formazione oltre al co-finanziamento che interviene come acceleratore e vi porta all’obiettivo». I corsi di formazione sono in programma il 7, 12 e 14 maggio, dalle 17 alle 19. Iscrizioni sulla piattaforma.

Il servizio completo sarà pubblicato sui Giornali di Carate, Seregno, Desio, Monza e Vimercate in edicola da martedì 15 aprile 2025.