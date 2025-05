La Bcc Triuggio consegna 61 borse di studio

La Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro ha consegnato 61 borse studio a studenti che si sono distinti con il massimo dei voti.

Borse di studio della Bcc Triuggio

Il neo presidente della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, Modesto Pirola, e il neo vicepresidente Augusto Colombo hanno consegnato 61 borse di studio a studenti figli di soci e di clienti che si sono distinti con il massimo dei voti in terza media (28), nel diploma alle superiori (20) e nella laurea (13). Alla consegna ha partecipato, raccontando la propria esperienza professionale, l’imprenditore e socio della Bcc di Triuggio e della Valle del Lambro, Alessandro Canzi, titolare della società “Verde” di Sovico e Team Manager del “Team RPM” di Formula 2 di motonautica.

La testimonianza del manager della motonautica

“Coltivate sogni e credeteci” – ha affermato Alessandro Canzi, che nella motonautica ha vinto 8 titoli mondiali e la prossima settimana sarà impegnato in Lituania per l’inizio del campionato europeo - Oggi siete protagonisti di questa serata – ha proseguito - e il risultato che avete raggiunto dice che avete competenze e avete lavorato molto anche con sacrifici. Ciascuno di voi ha una passione e tante risorse per esprimerla. Distinguetevi mettendo in campo le vostre capacità e siate innovativi”.

Il presidente della Bcc Triuggio

“Siete eccellenze per la Brianza – ha sottolineato il presidente della Banca, Modesto Pirola – e vi auguro di raggiungere gli obiettivi che vi state prefissando; sono certo che farete crescere il nostro territorio. La Banca premia il vostro talento e conta sulla vostra intraprendenza. Vi aspetto come futuri soci. A voi neo laureati segnalo la possibilità di operare da subito con il Gruppo Giovani Soci che si sta distinguendo nel mondo del Credito cooperativo, collabora attivamente con la Federazione Lombarda ed è presente, a Roma, nel Comitato di Coordinamento dei Giovani Soci a livello nazionale”.

I giovani premiati

I giovani che si sono diplomati hanno scelto in prevalenza facoltà scientifiche e tra i neolaureati, tutti già al lavoro, spiccano presenze nei fondi di investimento, nella ricerca avanzata nella fisica delle particelle in collaborazione con il Cern di Ginevra, nell’agricoltura sostenibile, nell’ingegneria gestionale, nella psichiatria e in differenti ambiti medico-farmaceutico. Le due serate di consegna delle borse di studio sono state condotte dal vicedirettore Giorgio Sala ed erano presenti il vicedirettore vicario Luca Villa ed Emanuela Beretta del Consiglio di Amministrazione.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 27 maggio 2025.