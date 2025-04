C’è una squadra della Polisportiva San Giulio Barlassina che andrà a giocare a Roma. Si tratta di quella della categoria Ragazzi di calcio a 7, una squadra che è riuscita a scalare la Philadelphia Junior cup, una specie di Coppa Italia organizzata dal Centro sportivo italiano per i ragazzi di tredici e quattordici anni, e avrà quindi la possibilità di giocare la finalissima del torneo appena prima dei colleghi più grandi allo Stadio Olimpico.

La bella favola della Polisportiva San Giulio: vittoria dopo vittoria va alla finalissima a Roma

La San Giulio è partita dai sedicesimi di finale della parte provinciale del torneo, ma vittoria dopo vittoria è riuscita a raggiungere l’ultimo appuntamento che riunisce nella capitale le migliori otto squadre da tutta Italia.

Il 13 e il 14 maggio ci sarà l’ultima fase di questo torneo, con prima i quarti di finale e semifinale e poi, per chi vincerà queste due partite, la finalissima appena prima della finale di Coppa Italia con le squadre di Serie A. E’ una specie di competizione quasi parallela alla massima serie italiana, tanto che possono partecipare solo le squadre del Csi che si trovano in un Comitato dove è presente anche una squadra di Serie A; la provincia di Monza, per quanto abbia la propria squadra in Serie A, è legata a Milano.

I ragazzi d Barlassina al primo turno hanno battuto l’Asdo Verano per 10-3, al secondo turno hanno vinto 5-0 con il Don Bosco Carugate e ai quarti di finale il Villa Raverio si è inchinato ai barlassinesi vittoriosi per 4-3. La San Giulio ha quindi guadagnato l’accesso alle semifinali contro la Virtus Milano, battuta per 3-1, e poi la finale provinciale contro l’Osa Calcio di Noverasco. I rossoblù stavano perdendo per un 1-0 a pochi istanti dal termine quando hanno ricevuto un rigore che, trasformato, ha portato tutto ai calci di rigore. Gli undici metri (metaforici perché nel calcio a 7 il dischetto è più vicino alla porta) hanno premiato i barlassinesi che hanno vinto il torneo provinciale con un 6-5 complessivo.

Ma c’è stato un ulteriore spareggio da giocare, quello contro la squadra che ha vinto il torneo provinciale di Como e stavolta non c’è stata storia: 5-0 al San Maurizio e così la San Giulio si è qualificata per l’atto conclusivo a Roma di maggio. Buona fortuna, ragazzi!