Da martedì 12 aprile verrà riattivato anche il servizio di postazione di accesso pubblico a Internet.

La Biblioteca di Desio torna a pieno regime con tutti i servizi per e tra i cittadini e conferma di essere uno spazio inclusivo e riconosciuto quale fornitore di prodotti culturali, di studio, svago e benessere che garantisce ai suoi utenti una frequenza in sicurezza e familiarità.

Da Martedì 12 aprile 2022 verrà riattivato anche il servizio di postazione di accesso pubblico a Internet. Verranno quindi rimesse a disposizione degli utenti: 3 postazioni di PC al Banco d'ingresso e una postazione in Sezione Ragazzi.

Per usufruire del servizio occorre essere iscritti alla Biblioteca e avere con se la Tessera Sanitaria. Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa autorizzazione firmata da un genitore. L'accesso è completamente gratuito e il tempo massimo di utilizzo è di 1 ora al giorno. Oltre alla navigazione in Internet sarà possibile effettuare stampe, in bianco e nero al costo di € 0,15 a foglio. Sempre attivo e funzionante anche il servizio di Wi- Fi.

Il Wi-Fi gratuito

La Biblioteca mette a disposizione la connessione a internet in modalità Wi-Fi allo scopo di facilitare le attività di studio, documentazione e svago. Il servizio è gratuito per quattro ore al giorno.

"Ho trovato una Biblioteca che non ha mai smesso di produrre cultura ed iniziative di promozione della lettura - sottolinea l'Assessore alla Cultura Miriam Cuppari - anche in un anno, quale quello del 2021 segnato dalle restrizioni Covid. Gli operatori in particolare sono stati in grado di riaprire in sicurezza tra i primi nel sistema di BrianzaBiblioteche. Siamo ripartiti da qui , da numeri che ci danno l'orgoglio di avere un luogo come questo che è stato capace di fidelizzare e 'tenere' anche nel momento più difficile per tutte le attività culturali . Abbiamo già tre diversi calendari di promozione della lettura in piana fase di svolgimento , quello sui 'Talenti delle Donne' destinato alla fascia adulta dei lettori e quelli sulla promozione della lettura per i più piccoli e per i loro genitori. L'invito è a partecipare perché la nostra Biblioteca diventi sempre di più un luogo di aggregazione e scambio culturale - Di seguito un po’ di dati sul servizio che è un fiore all’occhiello della nostra città e non solo.”

Prima biblioteca per prestiti in sede

La Biblioteca di Desio nell’anno 2021 si è confermata in Brianza Biblioteche (costituita da 33 biblioteche di 27 Comuni) la 1° biblioteca per quanto riguarda il numero dei prestiti in sede: quasi 50.000 prestiti in biblioteca, a cui si sommano i 35.000 di prestito interbibliotecario, per un totale di prestiti effettuati di quasi 85.000 prestiti totali.

Un incremento del 30% rispetto all'anno 2020, pur permanendo uno status di emergenza e di continua modifica di gestione del servizio in base alle direttive governative.

Il numero dei prestiti effettuati è un ottimo risultato, considerando che la biblioteca ha dovuto limitare e contenere gli accessi degli utenti, riaprendo gradualmente i propri spazi e servizi, dovendo garantire distanziamento, sicurezza e quarantena dei documenti.

A partire dal mese di giugno dello scorso anno la Biblioteca ha riaperto, tra le prime in Brianza, al libero ingresso degli utenti, riuscendo a gestire un accesso controllato e contingentato, rispettando ogni parametro di sicurezza cosi come previsto dei decreti legge.

Dati sul patrimonio documentale e librario

La dotazione documentaria della Biblioteca Civica di Desio è costituita da circa 90.000 documenti, al netto dello scarto di documenti obsoleti (o per condizioni fisiche o per contenuti):

Lettura digitale

In accordo con Brianza Biblioteche sono stati potenziati i servizi di Mlol, un portale che offre gratuitamente agli iscritti alla Biblioteca diversi contenuti e servizi digitali: lettura di giornali e riviste, prestito degli ebook, ascolto in streaming degli audiolibri.

Gli utenti desiani hanno effettuato un totale di 38.000 consultazioni e download delle varie risorse disponibili in Mlol, soprattutto per la lettura dei quotidiani online.

Le attività

Nel corso dell'anno 2021, segnato comunque da limitazioni sono statenorganizzate 28 iniziative di Promozione alla lettura che hanno visto la partecipazione di 533 bambini.

In autunno sono riprese in sezione Ragazzi sia le iniziative per i bambini che le attività con le scuole dell'obbligo: 16 classi sono sono venute in biblioteca in visita guidata e per partecipare al "gioco" della Sfida di lettura.

Nell'ambito del progetto nazionale “Nati per leggere” si sono tenuti 4 incontri online con le operatrici del Consultorio e le mamme insieme ai loro bebè.

In occasione del Carnevale è stata organizzata una lettura online via zoom con la partecipazione di 25 bambini.

Nel periodo estivo si sono organizzate 8 letture animate denominate Hula hoop per bambini della prima infanzia, svolgendo l’attività in cortile o nel parco, riuscendo così a coinvolgere 15 bambini per ogni lettura.

In collaborazione con il Centro estivo comunale abbiamo organizzato e gestito nel Parco comunale 6 incontri di letture animate con la partecipazione di circa 20 bambini ad incontro.

In ottobre è stata organizzata la nuova Rassegna di letture animate intitolata "Che bella storia", a cui si sono aggiunte 2 iniziative del nuovo Festival delle storie, un ricco calendario di eventi organizzato e promosso da BB grazie ad un contributo della Regione.

A Natale la Biblioteca è riuscita ad organizzare laboratori per bambini e uno spettacolo aperto alle famiglie.

Nuovi libri

La biblioteca civica ha partecipato al bando ministeriale (MiBACT) con cui sono stati finanziati acquisti di libri presso le librerie del territorio comunale, anche con lo scopo di sostenerle: la Biblioteca di Desio ha scelto di acquistare libri e fumetti presso le 3 librerie presenti a Desio acquisendo circa 600 documenti che hanno integrato il patrimonio librario della biblioteca.