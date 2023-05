I numeri sono in forte crescita così come le tante e diversificate iniziative proposte. I numeri sono quelli della Biblioteca di Villasanta che in questi giorni ha tracciato un bilancio degli ultimi mesi confrontandoli con i risultati dello scorso anno.

La Biblioteca di Villasanta continua a crescere

Il bilancio è senza dubbio più che positivo e conferma la struttura di Villasanta tra le più attive di tutto il

sistema BrianzaBiblioteche per il numero di prestiti agli utenti.

Nel dettaglio la struttura di Villa Camperio ha registrato un’attività relativa al mese di gennaio 2023 di 2367 prestiti. Al dato va poi aggiunta la cifra di 224 prestiti effettuati attraverso il locker (box per ritiro e consegna automatici), per un totale di 2591. Nel gennaio del 2022 la cifra era di 2177.

Ma al di là del singolo mese, per la Biblioteca si tratta di un trend in continua crescita, con numero di prestiti superiore a quello di molte biblioteche di comuni con gli stessi abitanti (Besana, Biassono, Bovisio, ma anche il popoloso Muggiò). In totale, nel primo trimestre 2023, sono stati effettuati quasi 7800 prestiti.

Le iniziative hanno premiato la Biblioteca

Diversi i fattori che hanno contribuito a questo andamento positivo: in primo luogo la varietà delle iniziative proposte come ad esempio gli incontri con gli autori, i gruppi di lettura, gli scaffali a tema per occasioni come 25 aprile, mese della donna, Giorno della Memoria. Ma senza ombra di dubbio una influenza positiva l'ha avuta anche la rubrica Facebook “Biblioteca Open” che ogni mese apre una vetrina su particolari settori del materiale bibliotecario con consigli di lettura sia per gli adulti che per l’infanzia.

Poi c'è lo Smart Locker, il box per ritiri e restituzioni automatiche, in fascia oraria allargata, sotto i portici di Villa Camperio. Villasanta è l’unico comune del sistema bibliotecario ad aver introdotto il servizio automatico anche per la fase di ritiro del materiale in prestito (e non solo per la fase della restituzione). La risposta dell’utenza è molto positiva. Il locker è stato introdotto nell’ottobre 2022 e da allora al 31 marzo 2023 è stato usato per

circa 1100 prestiti.

E anche i prestiti dei ragazzi aumentano

La crescita del prestito riguarda in modo significativo anche la sala Ragazzi che, nel gennaio 2023, ha registrato quasi mille movimenti: circa 200 in più dello stesso mese del 2022. Proprio sulla Sala Ragazzi negli ultimi anni si è investito in modo particolare, con l’introduzione di una figura dedicata. Un passaggio che ha consolidato e arricchito il servizio. Non solo sono aumentati i prestiti, ma anche l’utenza media delle letture della rassegna “Lettori si diventa” per le quali si è resa necessaria l’organizzazione di due turni (per circa 25 bambini). Anche grazie al personale nuovo, è stato possibile garantire ulteriori attività per i ragazzi: Festival delle Storie, letture a tema come quella del Giorno della Memoria, iniziative con le scuole.

Il kit Nati per Leggere

Un ulteriore fattore che ha avvicinato alla biblioteca i più piccoli è stata l’introduzione del kit “Nati per leggere”, un cofanetto con opuscoli, cd musicali e libretti che viene donato alle famiglie di tutti i nuovi nati che accettano l’invito: 63 kit ritirati nel 2021; 46 kit per il periodo gennaio-ottobre 2022. Nuove assegnazioni sono in corso.

Frutto di un lavoro di diversi anni