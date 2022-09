Se i box per la restituzione automatica a biblioteca chiusa sono ormai diffusi, il servizio di ritiro automatico costituisce invece una novità assoluta sul territorio del sistema bibliotecario e va incontro alle esigenze dell’utenza che, per varie ragioni, non è comoda a passare dal banco durante gli orari di apertura della biblioteca. Obiettivo: promuovere sempre di più il prestito,

come abitudine sostenibile e incentivo della lettura.

In biblioteca arriva il primo smart locker per la restituzione e il ritiro dei prestiti

Il box è collocato sotto i portici del cortile, accanto al distributore dell’ecuosacco di Cem, in posizione ben protetta dagli agenti atmosferici. Permette, per restituzione e ritiro del prestito, di estendere la fascia oraria di servizio. Funziona negli orari di apertura del portone di Villa Camperio (ore 06 – 22)

Occorre prenotare

L’utente può prenotare i documenti dalla Biblioteca di Villasanta o dalle biblioteche di BrianzaBiblioteche, direttamente al banco oppure on line. Poi deve scegliere come biblioteca di ritiro “Villasanta smart locker”. Occorre poi attendere la notifica che avvisa che i documenti sono

disponibili per il ritiro nello smartlocker. A quel punto si può passare a ritirare entro 3 giorni dalla ricezione della notifica.

Come funziona lo smart locker per il ritiro

Si avvicina la tessera bibliotecaria al lettore e si clicca su “Ritira materiale”: si aprirà lo sportello

giusto e si potrà ritirare il materiale richiesto. Da quel momento il documento sarà registrato come “in prestito” sulla tessera dell’utente. Il prestito scadrà dopo 28 giorni dal momento del ritiro, per i libri, e dopo 7 giorni per dvd e riviste.

Per la restituzione è sufficiente aprire lo sportello e appoggiare il libro. L’avvenuta restituzione non viene registrata in tempo reale, ma verrà effettuata dagli operatori della biblioteca in seguito allo svuotamento del box.

Da ricordare: se la Biblioteca è aperta, lo smart locker consente comunque il prelievo automatico, ma non consente la restituzione.

"Un servizio che promuove ancora di più la fruizione"

“E' per noi motivo di soddisfazione essere la prima biblioteca ad attivare questo servizio che promuove ancora di più la fruizione di letteratura, musica e film estendendo di fatto l’orario di

attività - ha commentato Adele Fagnani, assessore alla Cultura. D’altra parte il prestito per Villasanta è da sempre un servizio particolarmente utilizzato”.