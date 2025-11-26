La caldaia riparte, la scuola riapre

La caldaia è ripartita, la scuola riapre.

Si sono conclusi nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre, i lavori per rimettere in sesto la caldaia della scuola Bontempi di Agrate Brianza. L’impianto si era fermato nella giornata di ieri, martedì. Un guasto che ha costretto il sindaco Simone Sironi ad emettere un’ordinanza di chiusura che ha interessato tutti gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado e le quarte e le quinte della primaria, che nella giornata di oggi quindi sono rimasti a casa.

Intervento tampone per far ripartire la caldaia

I tecnici sono riusciti a tamponare il guasto e a fa ripartire parzialmente la caldaia.

“Nel fine settimana la riparazione definitiva”