La cantante Mini tra i finalisti dei "Music Awards"

La cantante triuggese Vanessa Mini è finalista agli InterContinental Music Awards 2023 di Los Angeles.

Music Awards

Un nuovo ed entusiasmante traguardo attende l’artista, residente a Triuggio, che nella sua carriera professionale ha già ottenuto importanti riconoscimenti. Determinante è stato l’incontro con Cher, durante il Festival di Sanremo del 1999, che sentendola canticchiare nel backstage, le ha dato la spinta decisiva per inseguire la sua passione per il canto. Il Music Awards è un concorso, giunto all’11esima edizione, che vanta una giuria di professionisti della musica che hanno prodotto e scritto per artisti famosi come Selena Gomez, Gloria Estefan, Celin Dion e Ricky Martin, e che valutano, ogni anno, voci musicali da una prospettiva globale ed etica.

Volerà a Los Angeles

La notizia è stata resa ufficiale di recente: Vanessa Mini è in gara nella categoria «Europop» con la canzone «Peace», che ha conquistato la finale americana insieme a Germania e Svezia. Brano che ripropone le parole di Santa Madre Teresa di Calcutta durante un incontro privato con la cantante in Jugoslavia, terra natia del premio Nobel per la pace. L'Award Ceremony avrà luogo il 27 agosto a Los Angeles e sarà in collegamento streaming internazionale con cinque continenti. "Vincere sarebbe incredibile - ha commentato la cantante triuggese - Già solo essere in finale è un traguardo internazionale, l'obiettivo è già raggiunto comunque vada".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 luglio 2023.