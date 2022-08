La cantante swing ottiene il Premio Badolato 2022

Il "Premio Badolato 2022" sarà assegnato alla cantante triuggese Vanessa Mini, regina dello swing.

"Premio Badolato 2022"

Conosciuta come la donna dello swing, Vanessa Mini riceverà il "Premio Badolato 2022", al cospetto di personaggi illustri e personalità politiche, il prossimo marzo 2023 a Como. Quest'anno l'associazione culturale calabro-brianzola ha infatti deciso di assegnare all'unanimità il premio all'artista. Tra i vincitori delle scorse edizioni (premiati sempre nel mese di marzo) figurano personaggi di spicco come Michele Cucuzza, Giovanni Trapattoni, Alberto Cova.

La cantante

Si preannuncia dunque un fine anno ricco di impegni per l’artista: ricordiamo che Vanessa Mini è anche detentrice del titolo «Venere Sinuessana 2022» che le è stato conferito dal cavaliere Vincenzo Enzo Buffardi dell’associazione Rivera Domitia, la cui premiazione istituzionale avrà luogo il 17 dicembre 2022 a Mondragone. Per il "Premio Badolato", un sentito e profondo ringraziamento va al grande giornalista Gianluca Versace, presidente dell’associazione culturale, per la candidatura.

"Peace", l'ultimo singolo

L’ultimo singolo della cantante si intitola «Peace», nato da una promessa strappata a Madre Teresa di Calcutta. Registrato tra New York e Milano con il celebre Harlem Gospel Choir, «Peace» ripropone le parole pronunciate da Santa Teresa di Calcutta durante un incontro con la cantante in Jugoslavia, terra natia del premio Nobel per la pace. L’arrangiamento è a opera di Pier Didoni, noto polistrumentista già autore di famose opere vaticanensi. Il video, uno struggente capolavoro, è stato richiesto da oltre 500 emittenti televisive internazionali. «Un progetto nato anni fa e rimasto nel cassetto, purtroppo divenuto attuale con la guerra in Ucraina» spiega la cantante.

