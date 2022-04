Salute e prevenzione

L'appuntamento è in programma martedì 26 aprile, alle 17.30. L'ingresso è libero ma con prenotazione.

Secondo incontro del ciclo di appuntamenti di promozione della salute alla Casa di Comunità di Vimercate (Via Brambilla, 11, presso la palazzina di fronte all’Ospedale).

La casa della Comunità di Vimercate ospita un incontro sul diabete

L'appuntamento è in programma martedì 26 aprile, alle 17.30 e per l’occasione si parlerà di “dolci pericoli” ovvero come conoscere il diabete, curarlo, restare in forma.

A parlarne sarà Ida Mangone, diabetologa e responsabile della struttura dell’ASST che si occupa di malattie endocrine, del metabolismo e della nutrizione. La specialista sarà pronta a fornire indicazioni sui più appropriati e corretti stili di vita e a dare consigli di cultura della salute e per la prevenzione del diabete, una delle malattie croniche più diffuse, in particolare quello di tipo 2 che rappresenta circa il 90% dei casi di questa malattia.

Tornando all'incontro, l'ingresso alla Casa di Comunità è libero, ma è necessario esibire il proprio green pass. E’ preferibile prenotarsi scrivendo una e-mail a ufficio.comunicazione@asst-brianza.it