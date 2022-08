La chiesa di Bellusco torna a splendere grazie alle offerte di commercianti e aziende. Le imprese del territorio hanno risposto presente alla richiesta della parrocchia impegnata nel restauro dell'edificio.

La chiesa di San Martino Vescovo è pronta a tornare a splendere. Merito dei commercianti e delle imprese del territorio, che hanno accolto l’appello lanciato dalla parrocchia per finanziare il restauro della facciata e dei risvolti laterali della chiesa situata proprio nel cuore del paese.

Da qui la decisione di contattare la soprintendenza e di seguire un iter molto preciso, iniziato con l’approvazione dei lavori da parte del Consiglio degli affari economici della parrocchia.

Il costo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 175.000 euro, almeno secondo un primo preventivo presentato nelle scorse settimane. Una cifra decisamente importante, che verrà coperta per buona parte dalle offerte di imprese e aziende del territorio.

"Abbiamo ottenuto un’ottima risposta da parte delle realtà del territorio, molte delle quali proprio di Bellusco - commenta con soddisfazione il parroco - Come già successo in occasione della sistemazione del tetto, realizzata grazie all’offerta di uno studio belluschese, la comunità si è stretta attorno alla sua chiesa, contribuendo fin da subito per la realizzazione del restauro".