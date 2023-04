La Cittadella dei ragazzi premiata da Regione Lombardia

Il progetto del Comune di Cesano Maderno per la realizzazione della Cittadella dei Ragazzi in via Campania ha ottenuto l’ammissione e il finanziamento di 30mila euro nell’ambito del bando di Regione Lombardia “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento dei parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2023”.

La Cittadella dei ragazzi premiata da Regione

L’importo totale del progetto ammonta a 280.000 euro, di cui 250.000 rappresentano l’impegno economico dell’Amministrazione comunale, già destinati nel piano delle opere pubbliche mentre la parte restante proviene dal bando di Regione Lombardia. Risorse aggiuntive per l’Amministrazione comunale, ottenute tramite la puntuale pianificazione e

programmazione dell’Ente, che consentiranno di realizzare un’area fitness inclusiva, con diverse attrezzature fruibili dalla cittadinanza, strutture multifunzionali per il basket, la pallavolo ed il calcio a cinque, utilizzabili anche per manifestazioni come feste locali, oltre all’area destinata allo sgambamento cani. Il tutto all’insegna dell’inclusività di uno spazio ludico-ricreativo, pensato per consentire ai giovani di praticare sport e socializzare.

"Un progetto di inclusione sociale"

“Con il finanziamento di 30 mila euro nell’ambito del bando di Regione Lombardia – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – otteniamo risorse per attuare un progetto di inclusione sociale a cui tengo particolarmente e che consentirà di realizzare ed allestire uno spazio ricreativo innovativo. Concepito come luogo di incontro a cui tutta la cittadinanza potrà accedere liberamente, stimolando la pratica sportiva e l’aggregazione, favorendo l’integrazione e la condivisione della nostra comunità, per una Cesano sempre più vivibile. Un tassello aggiuntivo nel piano delle opere pubbliche che abbiamo programmato e consentirà di estendere ad ogni quartiere una visione di città moderna, efficiente, sostenibile ed inclusiva”.

"Una strategia vincente"

“Puntavamo all’ammissione al finanziamento poiché avevamo elaborato un progetto al termine di un lavoro certosino, fondato sulla collaborazione e condivisione tra i nostri Uffici e le associazioni del territorio - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso - Una strategia che si è dimostrata lungimirante e vincente. Il progetto ci consentirà di realizzare uno spazio pubblico inclusivo e creare un luogo di incontro e socializzazione che consenta a tutti di vivere, nessuno escluso, la nostra città”.

Per l’assessora alle Politiche sociali, Politiche giovanili e Pari opportunità, Cinzia Battaglia, “l’intervento sarà fondamentale per la valorizzazione e la fruizione in autonomia di spazi pubblici per i cittadini, garantendo l’inclusività e facilitando l’aggregazione e la socializzazione della comunità. L’area sarà veramente un’isola per i nostri giovani e risponderà, con puntualità, ai bisogni ed alle necessità anche dei più fragili come da nostro, sempre chiaro, obiettivo”.