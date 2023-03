Cittadella dei Ragazzi: il Comune di Cesano Maderno partecipa al bando regionale per intercettare fondi destinati a promuovere l’inclusività del futuro spazio ludico-sportivo che sorgerà in via Campania, alla Sacra Famiglia.

A Cesano Maderno prende forma la Cittadella dei Ragazzi

Uno spazio per i giovani, dove ritrovarsi, fare sport e socializzare. Un luogo pensato per il tempo libero, da trascorrere con i coetanei e praticando sport all’aria aperta. Il quartiere ospita già il Parco Collodi, frequentato perlopiù da famiglie con figli in età scolare e prescolare. La Cittadella dei Ragazzi è invece pensata per ragazze e ragazzi più grandi. L’Amministrazione comunale ha coinvolto nel progetto l’Associazione Sacra Famiglia, che aveva già condiviso il percorso di realizzazione del Parco Collodi.

Il progetto promuove l'inclusione sociale

Il progetto promuove l’inclusione sociale e vuole offrire a tutti la possibilità di accedere liberamente alle strutture pensate per la pratica sportiva e l’aggregazione. In quest’ottica la Giunta del sindaco Gianpiero Bocca ha deciso di partecipare al bando di Regione Lombardia “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento dei parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2023”.

Il progetto con cui il Comune partecipa al bando si inserisce in un’area urbana a margine dell’asse ferroviario Milano-Asso, in posizione baricentrica rispetto alla Parrocchia della Sacra Famiglia, alla Scuola d’Infanzia Sant’Anna e all’Istituto superiore statale Iris Versari. L’area si configura come

una superficie a prato di circa 18.700 mq da suddividere in due rettangoli con funzioni diverse:

- il primo, a Nord, di circa 11.000 mq, destinato a funzioni di tipo ricreativo/sportivo;

- il secondo, a Sud, di circa 7.700 mq, destinato alla funzione di area di sgambamento cani.

Quattro aree collegate tra loro

Il progetto propone l’inserimento di una serie di funzioni:

- area fitness, inclusiva, realizzata in calcestruzzo drenante, con diverse attrezzature per il fitness, utilizzabili dai giovani e da cittadini anche di diverse fasce d’età;

- area per il basket e il calcetto a 5, inclusiva, multifunzionale, realizzata con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata, utilizzabile anche per manifestazioni come feste locali;

- area per la pallavolo, inclusiva, multifunzionale anch’essa realizzata con una

pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata;

- area per lo sgambamento cani.

Le quattro aree saranno collegate da un percorso pedonale con pavimentazione di calcestruzzo drenante e illuminazione urbana, raccordato a Ovest al parcheggio di via Campania e a Nord alla pista ciclopedonale esistente. In prossimità dei campi polisportivi il tracciato si allargherà divenendo punto di incontro e socializzazione dove saranno inserite sedute con forme e dimensioni differenti e una fontanella. Un filare arboreo affiancherà il percorso e i campetti di gioco per garantire ombra nei mesi più caldi. È prevista una recinzione per la sicurezza lungo il margine Est della ferrovia e la predisposizione di un impianto di videosorveglianza.