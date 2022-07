Davvero un brillante salvataggio quello di cui si sono resi protagonisti gli agenti della Polizia locale di Arcore nelle scorse ore.

La civetta non riesce a volare, la salvano gli agenti della Polizia locale

Tutto è partito dalla segnalazione fatta da un cittadino arcorese residente in via del Carroccio. L'uomo da circa 24 ore aveva notato una civetta nel proprio giardino di casa. Inizialmente pensava fosse di passaggio poi si è accorto che il grosso rapace era in difficoltà e non riusciva a volare.

Ha così allertato la Polizia locale cittadina che è subito intervenuta sul posto con una squadra. Gli agenti hanno agito con fermezza e in pochissimo tempo sono riusciti a prendere la civetta, farla abbeverare e trasportarla nell'oasi protetta di Vanzago.