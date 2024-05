La comunità di Mezzago ricorda l'amata professoressa Rossella Tadini. Questa mattina l'intitolazione dello spazio polifunzionale davanti alla scuola dove la donna ha insegnato dal 1992 al 2018.

Grande partecipazione

C'erano tutti. Parenti, amici, colleghi e, soprattutto, tanti ex studenti. Per una mattina si sono ritrovati davanti alle scuole di Mezzago per celebrare la memoria di Rossella Tadini, storica professoressa d'inglese scomparsa prematuramente nel 2018 a soli 58 anni. L'occasione è stata l'intitolazione, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, dello spazio antistante alla scuola proprio alla docente, in cattedra a Mezzago dal 1992 al 2018. Ben ventisei anni durante i quali ha cresciuto intere generazioni di mezzaghesi, per sempre legate a una figura che tanto ha dato alla comunità. Originaria di Vimercate, la professoressa Tadini era un vero e proprio punto di riferimento.

"Pur nella tristezza del ricordo, siamo orgogliosi di essere qui oggi - ha spiegato l'assessore Attilia Visconti, affiancata dal vicesindaco Lorenzo Macchiavelli e dall'assessore all'Istruzione Carlo Severgnini - E' stato un iter burocratico un po' lungo, che ha coinvolto anche la Prefettura, ma fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. E' bello vedere così tante persone, è la testimonianza concreta di quanto la professoressa Tadini abbia lasciato nei suoi ex colleghi ed ex studenti. Quella di oggi, purtroppo, è una storia legata a un lutto, ma da cui parte un vero e proprio inno alla vita. Un inno che solo la scuola può trasmettere, luogo in cui vengono accolte le unicità di ciascuno di noi. Ci piace pensare poi che questo spazio, intitolato oggi a Rossella, sia un vero e proprio crocevia di generazioni, dove ogni giorno grandi e piccini si incontrano prima e dopo la scuola. Il nostro pensiero va alla professoressa Tadini, esempio di semplicità, integrità e rigore".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La commozione dei colleghi

Successivamente a prendere la parola è stata la dirigente scolastica Concetta Ponticelli. Arrivata a Mezzago lo scorso anno, la preside non ha potuto conoscere in prima persona la professoressa Tadini, ma solo attraverso i ricordi e le testimonianza dei docenti.

"In primis grazie a chi ha reso possibile questa iniziativa - ha commentato la Ponticelli - E' un'iniziativa che dà lustro a tutta la nostra comunità scolastica. Per noi è motivo di grande orgoglio essere rappresentanti dalla professoressa Tadini e avere un luogo così importante dedicato alla figura di un professore. Sono anch'io una docente di inglese e mi sento molto affine alla professoressa, di cui ho tanto sentito parlare".

Molto commovente il ricordo del professor Giorgio Foti, grande amico della docente scomparsa.

"Rossella era discreta, riservata, uno scricciolo che sembra sempre sulla difensiva - ha raccontato - La verità, però, era che era una donna di profondo spessore e che ha insegnato tanto a tutti noi. Grazie all'Amministrazione comuale per la sensibilità dimostrata con questa iniziativa, anche se sono sicuro che lei si vergognerebbe tantissimo, timida com'era... Per spiegarvi chi era Rossella voglio fare riferimento alla sua tomba, nel cimitero di Vimercate. C'è una lapide molto semplice, con apposta una scala musicale che tende verso il cielo e una dedica semplice: "Per Lei, prof". Una frase scarna, ma dalla profondità inaudita. Credo che in tutto questo ci sia Rossella. Una persona rara, unica e indimenticabile. E credo che in quella dedica ci siano i sentimenti di tutti noi professori e, soprattutto, di tutti i suoi studenti. Ciao Rossella, dove sei ora non hai più niente da temere".

Lo svelamento della targa

A conclusione della cerimonia è arrivato lo svelamento della targa, effettuato dal vicesindaco Macchiavelli e dal Dottor Gianluca Tadini, fratello della professoressa. Proprio quest'ultimo ha voluto ringraziare i presenti e l'Amministrazione comunale, ricordando Rossella con un celebre verso dei "Sepolcri" di Ugo Foscolo: "Sol chi non lascia eredità d'affetti, Poca gioia ha dell'urna".