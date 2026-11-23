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Come mantenere una presenza viva della Chiesa in una città che cambia? È la domanda alla base del percorso avviato nel settembre 2024 dalla Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino di Desio, con il prevosto, don Mauro Barlassina, per rilanciare una proposta pastorale, culturale, educativa e sociale in dialogo con il territorio.

Comunità pastorale, un confronto per il futuro

Il confronto ha coinvolto Diaconia, Consiglio pastorale, Consiglio dell’oratorio, Consiglio per gli affari economici e commissioni pastorali. Il cammino, accompagnato dal Vicario episcopale di zona e dalla Consulta, organismo diocesano, ha compreso una verifica degli immobili delle cinque parrocchie. Dall’analisi è emersa la necessità di intervenire su alcune strutture, il cui deterioramento rende improrogabili i lavori e pone problemi di sostenibilità, anche per gli elevati costi di gestione. L’obiettivo è mantenere una presenza cristiana e adeguata ai cambiamenti.

Il Centro e l’immobile dell’ex asilo San Giuseppe

Tra le priorità c’è Il Centro di via Conciliazione, che necessita di una ristrutturazione radicale, non sostenibile economicamente per la comunità. Per garantire continuità alle attività nel cuore della città, la Comunità pastorale intende recuperare l’ex asilo San Giuseppe, chiuso lo scorso luglio per criticità strutturali. Ristrutturato, l’edificio potrà ospitare attività oggi accolte al Centro. Il progetto attende le autorizzazioni diocesane e civili, comprese quelle comunali e della Soprintendenza. Al termine dell’iter il Centro sarà alienato: è stata avviata la richiesta di cambio di destinazione d’uso con l’Amministrazione alle prese con la variante generale del Piano di governo del territorio. La Comunità precisa che non esiste al momento alcuna trattativa per la cessione dell’area.

Servono risorse, a breve una campagna di raccolta fondi

L’intervento richiede però risorse. A questo proposito nelle prossime settimane partirà una campagna di raccolta fondi. Il progetto e le modalità per contribuire saranno presentati martedì 24 novembre alle 21, durante un’assemblea nella chiesa di San Giovanni Battista. Sarà l’occasione per conoscere le prospettive e condividere l’impegno necessario a dare continuità alla presenza della Chiesa in città.