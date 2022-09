La comunità piange l'amato missionario comboniano. Concorezzo in lutto per la scomparsa di Padre Pasquale Bernareggi: il religioso si è spento all'età di 92 anni.

Una vita al servizio dei meno fortunati

Una vita spesa al servizio dei meno fortunati. E' quella vissuta da Padre Pasquale Bernareggi, missionario comboniano originario di Concorezzo scomparso nel pomeriggio di lunedì all'età di 92 anni. Dopo aver lottato a lungo contro la malattia, il religioso si è spento serenamente a Castel d'Azzano, comune in Provincia di Verona, dove si trovava ricoverato in un centro di assistenza gestito dalla comunità comboniana. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.

"E' tornato alla Casa del Padre Padre Pasquale Bernareggi - ha comunicato la parrocchia di Concorezzo - Con dolore ne danno l'annuncio la Comunità dei Missionari Comboniani, i Sacerdoti e la Comunità Parrocchiale di Concorezzo, unitamente ai nipoti, ai cugini e ai parenti tutti".

La sua scomparsa ha colpito nel profondo non solo la comunità concorezzese e quella dei missionari comboniani, ma anche i luoghi in cui Padre Pasquale Bernareggi ha offerto il suo servizio missionario. In particolare l'Uganda, dove il religioso ha trascorso tanti anni a fianco dei meno fortunati. Proprio l'Uganda rappresenta per Concorezzo un luogo "speciale", come testimoniato dal progetto "Casa Rosa Mystica" realizzato nel villaggio ugandese di Gulu.

La Gugia Dòra ottenuta nel 2011

Nonostante i lunghi periodi trascorsi in Africa, il rapporto tra Padre Pasquale Bernareggi e Concorezzo era sempre rimasto molto saldo nel tempo. Lo dimostra la "Gugia Dòra" assegnata dall'Amministrazione comunale al religioso nel 2011 per l'impegno speso al fianco dei più deboli.

"Esempio sublime del donare in modo silenzioso e concreto - si legge nella motivazione - In missione per oltre vent'anni, ha condiviso le sorti del popolo ugandese donando amore, energia e entusiasmo".

A ritirare la benemerenza civica era stato il nipote del missionario, Enrico Pasquale Bernareggi. Le condizioni di salute del religioso, infatti, non gli avevano consentito di partecipare alla cerimonia.

Nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre 2022, la comunità concorezzese ha ricordato la figura di Padre Pasquale con un Rosario celebrato alle 21 nella chiesa parrocchiale. I funerali, invece, sono in programma quest'oggi, giovedì 8 settembre 2022, presso la Casa Madre dei Missionari Comboniani di Verona, Vicolo Pozzo n. 1 giovedì 8 settembre alle ore 10.30. Padre Pasquale sarà tumulato nel cimitero di Verona. Lunedì 12 settembre 2022, infine, alle ore 18,30 sarà celebrata la Santa Messa esequiale presso la chiesa parrocchiale di Concorezzo.

