La consigliera della Lega assistente di Vannacci al Parlamento Europeo

Arianna Biella, giovane consigliera comunale della Lega di Desio, assistente del generale Roberto Vannacci al Parlamento Europeo.

Arianna Biella nello staff del generale Vannacci

Il nuovo incarico a Bruxelles è arrivato con le ultime elezioni Europee. Arianna Biella, 23 anni, che a febbraio ha conseguito la laurea in Scienze politiche, aveva iniziato la sua esperienza in Consiglio comunale a novembre del 2021, con l’insediamento, dopo che le elezioni Amministrative avevano consegnato al Centrodestra il governo di Desio. A Bruxelles aveva cominciato a settembre di due anni fa, nel 2022, entrando nello staff di Antonio Maria Rinaldi, che faceva parte del gruppo Identità e Democrazia. Rinaldi non si è però ricandidato; nel frattempo la desiana aveva concluso lo stage a marzo di quest’anno.

Con le elezioni l'incarico per la consigliera della Lega

L’esito delle ultime elezioni e l’arrivo al Parlamento Europeo del generale Vannacci, l’autore de "Il mondo al contrario" che Matteo Salvini aveva candidato, ha portato delle novità anche per la giovane leghista. Arianna Biella, infatti, è stata scelta con un incarico fiduciario ed è entrata a far parte dello staff del generale, che è nel gruppo Patrioti per l’Europa. Tre gli assistenti accreditati; oltre alla 23enne brianzola anche Tiziano Ciocchetti e Mario Scarpellini.

Divisa tra Bruxelles e Strasburgo

La desiana, influencer, e con decine di migliaia di follower, nel parlare di sé in precedenti interviste, ha raccontato di essere "cresciuta con i social, Instagram e Tik Tok", inizialmente prendendo spunto dalla sua vita di tutti i giorni. La passione per la politica le è venuta ai tempi del liceo e da lì è andata avanti. Nel Carroccio è entrata nel 2020. "Ho preso la tessera della Lega, ho capito che potevo fare qualcosa per la mia comunità", aveva detto quando si era candidata alle Comunali. Il nuovo incarico e il lavoro al Parlamento Europeo la terranno ora impegnata lontano dalla sua città, divisa tra Bruxelles e Strasburgo, senza però dimenticare il mandato ricevuto dagli elettori nel Consiglio comunale di Desio.