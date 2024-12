La Costituzione ai neo18enni in memoria di Luca Attanasio

Una lezione di vita. Una testimonianza di dedizione, coraggio, amore per il prossimo, vicinanza agli ultimi; di quelle che di certo non si dimenticano, che toccano nel profondo dell’animo.

La cerimonia di consegna di Costituzione e Tricolore ai 18enni

Una cerimonia toccante e a tratti commovente quella che si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì 3 dicembre, nella sala del Consiglio comunale di Agrate. L’occasione era la tradizionale consegna della Costituzione e del Tricolore alle ragazze e ai ragazzi che nel 2023 sono diventati maggiorenni.

In memoria di Luca Attanasio

Ospite d’onore... Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo, di Limbiate, barbaramente ucciso nel 2021, rappresentato in aula da papà Salvatore, che da quel terribile giorno di febbraio di tre anni fa non smette di girare l’Italia per raccontare chi era il figlio, definito da tutti un "Ambasciatore di pace".

Pochi, purtroppo, i neo 18enni (solo 27 su 179 invitati) che hanno preso parte alla cerimonia.