La Croce Bianca in festa consegna le benemerenze a volontari e dipendenti

Sezione di Cesano Maderno

Premiati gli uomini e le donne da anni al servizio del prossimo.

Dopo le restrizioni causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca Milano è tornata a festeggiare i suoi volontari e dipendenti professionali in presenza.

La Croce Bianca premia volontari e dipendenti

Il pranzo sociale per i volontari, i dipendenti e i soci sostenitori della sezione di via Padre Boga, momento di amicizia e convivialità, è stato l'occasione per consegnare le medagliette celebrative ai volontari che nel corso del 2020 e del 2021 hanno festeggiato dai dieci ai quarant'anni di servizio per l'associazione.

Ecco tutti i volontari premiati

Festeggiano 10 anni i volontari: Pierangelo Colombo, Pina Franca Trovatello, Letterio Malvasi, Adelmino Lazzarin, Giuliana Longoni, Dario Tremolada, Marco Arnaboldi, Stefano Romanò, Silvia Tremolada, Gabriele Peverelli, Rocco Lucarelli, Paolo Origgi, Edoardo Legnani, Martina Strino, Celeste Carboni, Manuela Colombo e Alessandro Iozzia. Raggiungono 15 anni di servizio i volontari: Elena Brivio, Isabella Zizza, Riccardo Biassoni, Marzia Giagnacovo, Greta Beggio, Daniele Floro, Flavia Frison, Francesco Rossi, Giuliana Tronconi, Giuliano Calò, Martina Santimone e Matteo Giagnacovo. Celebrano quota 20 anni in associazione i volontari: Laura Oltolini, Aquilino Boga, Claudio Francesco Mazzola, Angelo Rausa, Franco Brambilla, Luca Valentino Carminati, Luisa Scotti e Angelo Scianni. Giungono a un quarto di secolo al servizio del prossimo i volontari: Olga Petrillo e Luca Tagliabue. Tagliano il traguardo dei 30 anni in associazione i volontari: Paolo Borgotti, Cristiano Crippa, Teresa Galante, Vito Carbotta e Elena Tognacca. Per i volontari Dino Marzorati, Leone Antonio Mattioli, Carla Mandressi, Luigi Oltolini e Tiziano Veronesi celebrano 35 anni di servizio. Infine, il volontario Giancarlo Manenti (nella foto con il Consiglio direttivo) festeggia i suoi 40 anni in associazione.

In festa anche i dipendenti

In festa anche i professionali: 10 anni di assunzione per Cristian Boselli, Lucrezia Grigoletto e Patrizia Di Martino; 15 anni per Luigi Caporali e Silvana Sartori e, infine, 25 anni per Marco Tagliabue. A tutti loro il ringraziamento del neo presidente dell’associazione, Giuseppe Oltolini, che ha voluto sottolineare il loro impegno e la loro dedizione nei servizi svolti quotidianamente oltre ad evidenziare l’importanza e la gioia di condividere il momento di festa finalmente in presenza.