La Croce Rossa di Lentate ha bisogno di un nuovo mezzo: prosegue la raccolta fondi

«Non fermare il nostro sogno, dacci una spinta e aiutaci ad acquistare un nuovo pulmino per il trasporto dei più fragili».

E’ l’appello del comitato di Lentate sul Seveso della Croce Rossa Italiana, che ha avviato una raccolta fondi online tramite la piattaforma «Idea Ginger» per dotarsi di un nuovo mezzo attrezzato per l’accompagnamento di anziani, bambini e disabili.

Un nuovo mezzo per la Croce Rossa di Lentate

«Il nostro comitato da 45 anni svolge diversi servizi preziosi per la popolazione, dall’intervento in emergenza al supporto a persone e famiglie con attività come il trasporto di malati, disabili e anziani, ma anche distribuzione di farmaci e viveri - spiegano dalla Cri - Dopo tanti anni di onorato servizio, mentre i volontari continuano ad impegnarsi senza sosta, i nostri mezzi iniziano ad essere datati, sempre meno adeguati a rispondere alle tante e diverse esigenze dei nostri utenti».

Per questo, per rimettersi in viaggio a bordo di un nuovo pulmino con la solita voglia di accogliere e aiutare, il comitato ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Raccolta fondi sulla piattaforma Idea Ginger

«Per portare avanti il nostro impegno nel supporto alla popolazione abbiamo bisogno di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto - proseguono - Ecco perché con il contributo di tutti speriamo di poter sostituire il nostro vecchio Ford Transit di quasi vent’anni, con al suo attivo più di 270mila chilometri, con un nuovo Fiat Doblò, allestendolo con i più aggiornati presidi di sicurezza per il trasporto di bambini, anziani e persone in carrozzina, nonché di una nuova pedana per agevolarne la salita».

Quindi l’invito a fare una donazione attraverso il sito https://www.ideaginger.it/progetti/non-fermare-il-nostro-sogno-dacci-una-spinta.html.