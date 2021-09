La Croce Rossa di Varedo compie 25 anni, festa in città domenica 19 settembre

La Croce Rossa di Varedo spegne 25 candeline e per l'occasione ha scelto di festeggiare nel migliore dei modi: assieme ai cittadini.

La Croce Rossa di Varedo compie 25 anni e festeggia con i cittadini

Domenica 19 settembre dunque grande festa in città: un'occasione per conoscere da vicino questa realtà territoriale così importante che ha svolto e continua a svolgere un lavoro fondamentale di sostegno e di assistenza nei confronti dei cittadini.

La giornata inizierà alle 10 con una fiaccolata per le vie della città che attraverserà le strade principali partendo da via Scarlatti per arrivare in via Colombi dove, nel pomeriggio (alle 16), si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova sede del comitato locale della Croce Rossa, che si trova al civico 31.

"Partiremo dalla sede storica di Croce Rossa Varedo ed arriveremo presso la nostra sede nuova...passando attraverso le vie in cui ci siete Voi, la nostra comunità! - hanno scritto in questi giorni i volontari del soccorso locale. - Quello che proviamo per il nostro territorio è amore vero! Per questo in occasione del nostro 25esimo Anniversario vogliamo portare i colori di Croce Rossa in tutta Varedo".