L'ex premier Giuseppe Conte a Desio, Varedo e Limbiate

L'ex premier Giuseppe Conte a Desio e in Brianza per supportare le liste del Movimento 5 Stelle che si presentano alle prossime elezioni comunali. Mercoledì 8 settembre sarà a Desio, Varedo e Limbiate. Giovedì ad Arcore e Verano Brianza.

Tour elettorale di Conte a Desio, Varedo e Limbiate

Nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, il presidente Conte incontrerà i cittadini brianzoli in vari comuni sotto elezioni. Il “format” scelto dal Movimento non prevede il classico comizio bensì un confronto più spontaneo e diretto con le persone, facendo attenzione ad evitare eccessivi assembramenti. I pentastellati hanno optato per alcune passeggiate nei centri delle cittadine brianzole, in modo da dare a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di incontrare da vicino e di scambiare una battuta con l’ex presidente del Consiglio.

A Desio la passeggiata di Conte inizia in corso Italia

L'ex premier Giuseppe Conte inizierà il suo tour in Brianza mercoledì 8 settembre alle 15.30 a Desio. La passeggiata inizierà in corso Italia (incrocio via Roggia Traversi) per proseguire in piazza Conciliazione e via Garibaldi (fino all’incrocio con via Achille Grandi). E’ poi previsto un breve passaggio a Varedo, in piazza delle Nazioni Unite (frazione Valera) intorno alle 16.30, per poi giungere a Limbiate, dove è atteso alle 16.45 per una passeggiata da piazza Repubblica a Piazza 5 Giornate. Il giorno successivo, giovedì 9 settembre, il tour di Giuseppe Conte toccherà nuovamente la Brianza: alle 15.15 sarà ad Arcore per una passeggiata da Largo Vela a Via Umberto I, per poi proseguire alla volta di Verano Brianza, dove, a partire dalle 16.30, percorrerà il tratto da piazza Mercato a piazza Liberazione.

In Brianza per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle

“Il presidente Conte è una persona stimata e benvoluta da tantissimi cittadini, anche al di fuori dei sostenitori storici del Movimento. E ha dato ampia dimostrazione delle sue capacità quando è stato chiamato a governare il Paese in un momento tanto difficile - dichiara il senatore pentastellato Gianmarco Corbetta - Siamo davvero felici di poterlo ospitare dalla nostre parti a sostegno delle liste 5 stelle che si presentano alle elezioni comunali. I nostri gruppi locali hanno lavorato sodo per dare la possibilità a tutti di poter scegliere il Movimento per l'amministrazione del proprio comune e ora con Giuseppe Conte contiamo di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile per informarli delle nostre buone proposte”.