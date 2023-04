La crociata del dottor Lemme: «No ai cibi a base di insetti»

Una proposta di legge contro gli insetti come cibo. E’ stata pubblicata nei giorni scorsi (il 13 aprile) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e porta la firma (insieme all’avvocato Fiorenzo Signorini) di Alberico Lemme, il vulcanico farmacista con studio a Desio, da anni inventore della «filosofia alimentare».

La crociata del dottor Lemme

«Abbiamo depositato in Corte di Cassazione il 12 aprile due proposte di legge: una sul “divieto insetti”, l’altra sullo stipendio lordo in busta paga - spiega Lemme, diventato famoso anche per i suoi accesi confronti in televisione con i nutrizionisti più “tradizionali” - Sono proposte di legge a iniziativa popolare, portate avanti fino a Roma senza avere alle spalle partiti politici, lobby o associazioni. Abbiamo aperto la strada agli italiani all’esercizio della democrazia diretta con questo particolare iter costituzionale che a dir la verità solo in pochi conoscono. Peccato però che la piattaforma che prevede la possibilità di sottoscrizioni (sono necessarie almeno 50mila firme per chiedere la calendarizzazione in Parlamento) sia stato oscurata pochi giorni fa. A pensare male dicono che si fa peccato, ma spesso ci si azzecca... Vedremo ora cosa accadrà».

«No ai cibi a base di insetti»

Assieme ai due principali firmatari, le due proposte di legge hanno avuto il sostegno di altri 15 proponenti.

Come detto, una delle proposte che attende di poter essere sottoposta all’attenzione del Parlamento è di strettissima attualità e ha riempito in questi ultimi tempi le pagine di giornali, tg e mezzi di informazione on line.

Ovvero il tema dell’«approdo» sugli scaffali dei nostri supermercati e dei nostri negozi di alimentari di cibi «a base di insetti».

Una novità destinata a segnare (ironia del destino per Lemme) da una parte una vera e propria rivoluzione sulle nostre tavole e nei nostri piatti, dall’altra a tenere vivo un dibattito che rischia di presentarsi incandescente nel breve periodo, andando a coinvolgere forse più direttamente proprio il mondo politico, ma anche delle associazioni di categoria, come ad esempio Coldiretti e Confagricoltura.