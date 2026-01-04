La cuoca dell’asilo è andata in pensione

In pensione la cuoca della scuola dell’infanzia “Don Pietro Meroni” di Triuggio.

Cuoca in pensione

Tutti i bambini di diverse generazioni hanno apprezzato per anni i suoi piatti prelibati. A fine anno, la scuola dell’infanzia «Don Pietro Meroni» di Triuggio ha salutato la cuoca Maria Grazia Aliprandi, andata in pensione dopo 20 anni di servizio presso la materna di via Roma. I genitori, con parole bellissime e sentite, la coordinatrice dell’infanzia, Roberta Donghi, le maestre e le collaboratrici Raffaella e Marisa, il parroco don Damiano Selle, la vicepresidente dell’asilo Rosanna Zolesi, le hanno espresso, con commozione e affetto, tutta la loro riconoscenza per il lavoro svolto con professionalità, competenza e passione.

In servizio da 20 anni

«Maria Grazia è stata un riferimento per tutti – ha sottolineato Zolesi – Ha preparato un cibo buono e gradito, oltre che salutare, e ha contribuito a rendere familiare e piacevole per i bambini lo stare a scuola. Tutti hanno augurato a Grazia, che era molto emozionata, un sereno pensionamento, ricco di nuove esperienze, progetti, soddisfazioni. Siamo certi che avrà sempre nel cuore il ricordo degli anni nella scuola con i bambini, gli insegnanti, i genitori, che hanno molto apprezzato le sue ricette e sentito il calore della sua presenza».

