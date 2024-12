La dea bendata bacia Bernareggio

Colpo da 30mila euro a Bernareggio. A tanto ammonta la vincita realizzata da un ignoto giocatore grazie al concorso "10eLotto" nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre.

"Il 10eLotto di martedì 3 dicembre - si legge in una nota di Agipronews, - premia la Lombardia, dove sono state messe a segno tre vincite per un totale di 44.500 euro: la più alta del concorso arriva da Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, con un 8 Oro da 30mila euro, seguito da due 3 Oro, entrambi realizzati a Milano, uno da 8mila, l’altro da 6.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi di euro da inizio anno".