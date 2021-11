Colpaccio

Vincita da record fatta registrare sulla ruota di Milano.

La dea bendata bacia Concorezzo: vinti oltre 133.000 euro al "10eLotto". Vincita da record fatta registrare dopo l'estrazione di ieri, giovedì 11 novembre 2021.

La ruota di Milano porta bene

La ruota di Milano porta bene. Nel concorso dell’11 novembre del "10eLotto", come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Concorezzo, puntando 5 euro, ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna con i numeri 31-32-33-79 giocati sulla ruota di Milano centrando una vincita pari a oltre 133mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,3 milioni di euro, per un totale di circa 975 milioni dall'inizio dell'anno. Una vincita da record, che si somma a quelle ottenute in Brianza nelle scorse settimane. Basti ricordare quanto successo qualche tempo fa a Busnago, su cui piovvero svariate migliaia di euro nel giro di pochi giorni, o a Vimercate in un bar di Ruginello.

Non si esulta solo a Concorezzo

Il concorso "10eLotto" non ha distribuito sorrisi (ed euro) solo a Concorezzo. Nel concorso dell’11 novembre, come riporta Agipronews, protagonista è stato un giocatore di Somma Lombardo, in provincia di Varese, che puntando un euro ha centrato un 9 del valore di 20 mila euro. Sempre in Lombardia, poi, un altro fortunato giocatore a Mozzo, in provincia di Bergamo, è riuscito a vincere 7.500 euro grazie a un 4 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 21 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.