La famiglia Arca si "allarga"... con nuovi volontari

Diciotto nuovi volontari hanno terminato il corso di formazione entrando di fatto nella grande famiglia Arca, l'associazione che opera in hospice a Giussano.

A marzo era iniziato il corso

Poche settimane fa si è concluso il percorso, strutturato in 11 lezioni, avviato dalla presidente dell’associazione Arca, Annamaria Colombo. Da inizio marzo, presso l’aula magna dell’hospice si sono alternati, con cadenza settimanale, incontri con esperti e con le coordinatrici dell’associazione, per preparare il nuovo gruppo Arca a stare vicino agli ospiti del reparto e per far conoscere loro le cure palliative.

I 18 nuovi volontari

In questi due mesi i futuri volontari hanno avuto l’occasione di approfondire i diversi aspetti dell’attività che svolgono i camici arancioni, analizzando gli aspetti spirituali del fine vita, dell’ assistenza e del rapporto con i malati, la gestione delle emozioni, la relazione con i familiari, il lutto, la "comunicazione efficace": un programma intenso di lavoro e studio. Hanno superato la parte teorica del corso: Alessandra Alberio, Alessandro Baldissarro, Giovanni Ballabio, Antonella Barzaghi, Maria Pia Citterio, Ettore Falli, Antonio Fumagalli, Laura Mambretti, Luciano Merati, Daniela Negri, Luigia Pagliaruolo, Paola Pozzoli, Anna Rotondo, Giacomo Santambrogio, Cristina Spano e Francesca Maria Viganò.

La presidente

E dopo la teoria, partirà la pratica, con il tirocinio in hospice di qualche settimana, a partire da settembre. Terminata la “prova” in affiancamento ai volontari, il nuovo gruppo riceverà il camice arancione e sarà membro a tutti gli effetti dell’associazione.