La festa del volontariato con l’inaugurazione del nuovo mezzo della Protezione civile

Domenica 12 aprile 2026 Meda ospita la “Festa del volontariato”, appuntamento dedicato alle associazioni del territorio e alla promozione dei valori di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva. Nell’ambito della manifestazione, alle 11, è prevista l’inaugurazione del nuovo mezzo della Protezione civile, un momento significativo per la sicurezza e l’organizzazione dei servizi sul territorio.

La festa del volontariato plastic free

L’iniziativa, che avrà come protagonista “L’acqua che unisce”, offre un’opportunità di confronto tra cittadini e associazioni, con l’intento di far conoscere più da vicino le attività quotidiane del Terzo settore e promuovere la partecipazione attiva della comunità. Le associazioni si fondano sul contributo dei volontari, che rappresentano il cuore dell’associazione stessa. La festa del volontariato è dunque un momento ideale per conoscere le associazioni del territorio e diventare concretamente parte delle stesse. Come ogni anno, anche l’edizione 2026 pone particolare attenzione ai temi ambientali promuovendo una manifestazione plastic free.

Acqua protagonista al parco Beretta Molla

Grazie alla collaborazione con BrianzAcque sarà possibile rifornirsi gratuitamente alla “Casetta dell’Acqua”, utilizzando la propria borraccia o ritirando un contenitore all’info point. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 al parco Beretta Molla, in via Tre Venezie, ed è promosso dall’Amministrazione comunale con la partecipazione delle realtà associative locali e con il supporto di BrianzAcque, partner ufficiale dell’edizione 2026. La festa del volontariato offrirà inoltre un ricco programma di iniziative per tutte le età: laboratori scientifici e creativi per bambini, giochi educativi e attività organizzate anche in collaborazione con le scuole, momenti dedicati ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, oltre a spazi di intrattenimento. Alle 15, inoltre, è previsto lo spettacolo di magia con il Mago Serenello. Nel corso della giornata i partecipanti potranno prendere parte alle diverse attività proposte dalle associazioni e raccogliere i timbri nel “passaporto del volontariato”, strumento pensato per favorire la scoperta delle realtà presenti. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’inaugurazione del nuovo mezzo della Protezione civile

All’interno del programma della giornata si inserisce l’inaugurazione del nuovo mezzo in dotazione al Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile Città di Meda, un Land Rover Defender 90 immatricolato per le attività di protezione civile svolte sul territorio. Il veicolo è identificato con i loghi del gruppo comunale, del volontariato di Regione Lombardia e con lo stemma del Comune di Meda. La cerimonia, in programma alle 11, sarà officiata dal sindaco Luca Santambrogio, dall’assessore alla Protezione civile Stefania Tagliabue e dal coordinatore del Gruppo comunale Rodolfo Asnaghi, alla presenza del comandante della Polizia Locale Claudio Delpero, in qualità di responsabile del servizio di Protezione civile, e dei volontari del gruppo. L’inaugurazione prevede la benedizione del mezzo e il tradizionale taglio del nastro.

Il mezzo sostituirà quello andato distrutto con l’alluvione

Il nuovo veicolo, che sostituirà quello andato distrutto con l’alluvione di settembre 2025, rappresenta un importante potenziamento delle dotazioni a disposizione della Protezione civile, a supporto delle attività di prevenzione, monitoraggio e intervento in caso di emergenze, svolte dai volontari in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Durante la giornata, il Gruppo comunale di Protezione civile sarà presente con uno spazio dedicato, proponendo attività ludico-formative per sensibilizzare cittadini e famiglie sui temi della prevenzione e della sicurezza.