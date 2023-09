La festa friulana a Limbiate si riconferma un successo. Pienone ai tavoli di via Sabotino per il tradizionale appuntamento del Fogolar Furlan "Sot la Nape"

La festa friulana si riconferma un successo

Un grande successo per l’amata festa friulana "Frascje" che, come ogni anno, si è tenuta nella sede del Fogolar Furlan Sot la Nape di via Sabotino a Limbiate. Centinaia di cittadini hanno deciso, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, di sedersi ai tavoli del giardino della sede e assaporare le specialità friulane preparate e servite in tavola dai numerosi volontari al lavoro in cucina e fra le tavolate.

Gli ospiti

Ieri, domenica, erano presenti gli attesi ospiti dal Friuli: il cantautore Dario Zampa e Pierino Chiandussi, presidente Anap Confartigianato del Friuli-Venezia Giulia, accolti calorosamente dal presidente dell’associazione Giovanni Gerussi. Il Coro Cai di Bovisio Masciago ha invece accompagnato la Messa celebrata in friulano.

Musica dal vivo ogni sera

Le serate sono state rallegrate dalla musica, portata da orchestre dal vivo. Nonostante la grande fatica affrontata a causa del pienone, il presidente Gerussi e i volontari sono orgogliosi per il successo della sagra, che ogni anno si riconferma.

"Portiamo avanti la tradizione"