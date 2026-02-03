La Fiamma olimpica tra Seregno e Meda

La Fiamma olimpica è giunta in Brianza e dopo il Vimercatese, il viaggio è proseguito nel Seregnese tra due ali di folla

Le emozioni che solo le Olimpiadi sanno regalare hanno scaldato un uggioso pomeriggio brianzolo, con la Fiamma olimpica ce sta percorrendo le strade di Seregno e Meda

Il viaggio

La partenza della Fiamma olimpica a Seregno è avvenuta in piazzale Cadorna e l’onore di essere la prima tedofora è toccato a Betty Aldini. Accanto a lei, il sindaco Alberto Rossi, la Giunta comunale e centinaia di persone tra cui i bambini della scuola primaria di primo grado Cadorna.

All’incrocio tra corso Matteotti e via D’Azeglio, la Fiamma è passata nelle mani del noto astronauta Paolo Nespoli, ma nel tragitto del Seregnese saranno una quindicina i tedofori, tutti avvolti dall’entusiasmo di centinaia di persone lungo le strade

L’arrivo a Meda

Grande festa anche a Meda dove la Fiamma olimpica è stata accolta a suon di musica grazie alle bande cittadine.

Il primo tedoforo è stato il giornalista Maurizio Losa