La Fiamma olimpica tra Seregno e Meda

La Fiamma olimpica è giunta in Brianza e dopo il Vimercatese, il viaggio è proseguito nel Seregnese tra due ali di folla

Seregno · 03/02/2026 alle 16:17

Le emozioni che solo le Olimpiadi sanno regalare hanno scaldato un uggioso pomeriggio brianzolo, con la Fiamma olimpica ce sta percorrendo le strade di Seregno e Meda

Il viaggio

La partenza della Fiamma olimpica a Seregno è avvenuta in piazzale Cadorna e l’onore di essere la prima tedofora è toccato a Betty Aldini. Accanto a lei, il sindaco Alberto Rossi, la Giunta comunale e centinaia di persone tra cui i bambini della scuola primaria di primo grado Cadorna.

All’incrocio tra corso Matteotti e via D’Azeglio, la Fiamma è passata nelle mani del noto astronauta Paolo Nespoli, ma nel tragitto del Seregnese saranno una quindicina i tedofori, tutti avvolti dall’entusiasmo di centinaia di persone lungo le strade

L’arrivo a Meda

Grande festa anche a Meda dove la Fiamma olimpica è stata accolta a suon di musica grazie alle bande cittadine.

Il primo tedoforo è stato il giornalista Maurizio Losa 

