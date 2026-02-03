La Fiamma olimpica tra Seregno e Meda

Le emozioni che solo le Olimpiadi sanno regalare hanno scaldato un uggioso pomeriggio brianzolo, con la Fiamma olimpica ce sta percorrendo le strade di Seregno e Meda
Il viaggio
La partenza della Fiamma olimpica a Seregno è avvenuta in piazzale Cadorna e l’onore di essere la prima tedofora è toccato a Betty Aldini. Accanto a lei, il sindaco Alberto Rossi, la Giunta comunale e centinaia di persone tra cui i bambini della scuola primaria di primo grado Cadorna.
All’incrocio tra corso Matteotti e via D’Azeglio, la Fiamma è passata nelle mani del noto astronauta Paolo Nespoli, ma nel tragitto del Seregnese saranno una quindicina i tedofori, tutti avvolti dall’entusiasmo di centinaia di persone lungo le strade
L’arrivo a Meda
Grande festa anche a Meda dove la Fiamma olimpica è stata accolta a suon di musica grazie alle bande cittadine.
Il primo tedoforo è stato il giornalista Maurizio Losa